Lo que inició como una propuesta del senador por Wisconsin en los Estados Unidos, concebida el 22 de abril de 1970 para celebrar “El primer día de la tierra” se ha convertido en un referente importante en el mundo.

En ese primer acontecimiento participaron varios millones de personas, manifestándose en apoyo a un mejor habitad para los moradores de este planeta. El activismo en contra de todo lo que afecte nuestra casa como la contaminación, el calentamiento global, la biodiversidad y otras muchas cosas que afectan las diversas formas de vida ha ido creciendo al paso del tiempo y ahora se ha vuelto global, en esa lucha constante por tener la esperanza de un futuro mejor, para todos los seres humanos.

Este año se cumplirá el 50 aniversario del día de la tierra, mientras llega la fecha usted puede iniciar ese cambio tan necesario con sus acciones, contribuir con un granito de arena para mejorar nuestro habitad, una forma de hacerlo es la práctica permanente en apoyo al reciclaje, separar la basura orgánica e inorgánica.

La llegada de la primavera se acerca, con ello los días soleados serán predominantes, las flores surgirán por doquier multicolores en un espectáculo digno del paraíso, por ello debemos cuidar nuestro entorno, las jardineras de las casas, los camellones limpios, evitando arrojar basura en ellos, para que luzcan las plantas y flores, es muy importante preservar el paisaje urbano, sentirnos cobijados por la naturaleza.

La luz solar estará presente por un mayor tiempo, el calor se dejará sentir con mayor frecuencia y por periodos más prolongados, por ello es muy importante proteger la regulación de energía y de paso la preservación de nuestra economía; una forma de hacerlo es no desperdiciando la luz eléctrica, hace algunos años había un anuncio promovido desde el gobierno que decía “ayude un poco apagando un foco”, era algo bastante pegajoso. Es cierto, cuando salgamos de una habitación apaguemos la luz, corramos las cortinas en el día para contar con luz natural, si tiene bombillas incandescentes, sustitúyalos por luz led que ahorra energía y apoyará a su bolsillo, si utiliza aire acondicionado regule el termostato, muchas veces lo mantenemos muy frío al grado de que algunas personas se llegan a cubrir por lo bajo que lo mantienen y las consecuentes molestias cuando sale y lo golpea el aire caliente del ambiente, programe el monitor de su computadora para que después de un tiempo de inactividad se apague, sustituya en la medida de lo posible sus electrodomésticos que consumen mucha energía por unos que cuenten con certificación de ahorro de la misma, si no va a utilizar algún aparato eléctrico desconéctelo, no deje los cargadores de celulares y computadoras conectados si no los está utilizando, lo anterior lo sabemos pero nuca está demás recordarlo.

Existen varios acontecimientos que se adjudican el origen de la conmemoración del “Día de la Tierra” que van desde la conferencia sobre el día de la tierra en la UNESCO celebrado en 1969 por John McConell, para quien debe coincidir con el equinoccio de la primavera, argumentando que en ese momento la franja ecuatorial nos da un equilibrio al tener un día y noche que duren lo mismo. En lo personal la fecha me parece más coherente, ¿usted qué opina querido lector?

[email protected]

Miembro de la Red Veracruzana de Comunicadores (REVECO)

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.