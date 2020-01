La Costumbre del Poder: Manolito, pero no el de Mafalda

¡HACÍA FALTA OTRO ESCÁNDALO EN LA IGLESIA, Y LLEGÓ!

¡Jesús del huerto, que se ha armado la de Dios es Cristo! Hace como dos días se dio la noticia de que está por salir el libro editado en francés “Desde lo más profundo de nuestros corazones”, donde Benedicto XVI comparte autoría del texto con el cardenal guineano, Robert Sarah. En esta obra, que próximamente también se editará en inglés, el ahora Papa emérito dice no poderse quedar callado y rompe el supuestos silencio al que dijo se sometería cuando abdicara a ser obispo de Roma en el 2013. Según esto, en el libro en cuestión, Benedicto XVI dice defender el celibato clerical en la Iglesia católica que supuestamente el Papa Francisco considera levantar tal normatividad.

¡ESA SI ES GRILLA, NO FREGADERAS!

Pero, resulta que ahora Benedicto XVI, a través de su secretario privado, Georg Gänswei, pidió a la editorial francesa, Fayard, que retirara su nombre y su foto de la portada del libro de marras. Pero, según esto, el mismo secretario dijo que la parte principal de la obra es 100 % Benedicto.

Y DE QUE EL LIBRO SE VENDERÁ ¡NO TENGAN LA MENOR DUDA!

Tal vez se trate todo esto de algún truco de marketing para que el multicitado libro se convierta en un rotundo éxito de ventas. Lo cual, en principio, creo ya se está logrando. Pues estaré muy atento a que salga la versión inglesa para chutármelo, porque desafortunadamente y por flojo, no me he propuesto aprender la lengua de Víctor Hugo.

HE AHÍ EL ORIGEN DE TANTA INMORALIDAD EN LA IGLESIA

Lo que sí, este novísimo escándalo viene adicionarse al que ya por muchos años lleva a cuestas la Iglesia Católica (que dicho sea de paso, ha hecho hasta lo imposible para minimizarlo), el de la pederastia cometida por muchos sacerdotes católicos ¡En todo el mundo! Ahora mismo en México está el del sacerdote de los Legionarios de Cristo, al que por la comisión de tal delito se le “retiró” de las funciones de sacerdote, pero sigue dentro de la congregación ¡Y como si se tratara de alguien por encima de la ley!, la autoridad correspondiente no se ha atrevido a detenerlo ¡Háganme el refabrón cavor!

QUE CONSTE LOS CURAS NO TIENEN HIJOS ¡PURO SOBRINO!

Pero, regresando al tema, por lo que se ve antes de la edición misma del texto, con las broncas que ya están resultando, las cuestiones de la “polaca” vaticana está al máximo. Pues no olvidemos, dentro del texto donde Benedicto XVI da a conocer de su abdicación al papado, se arrancó a decir sobre las tremendas fuerzas negativas que se dan dentro de la curia vaticana (que es donde yace el poder real de la iglesia) y que él no tenía ya las fuerzas para luchar contra ellas. Entre otros factores de tales “fuerzas” se llegó incluso a hablar del grupo de cardenales homosexuales. Lo cual, como dijera mi abuelita: “De su cola cada quien hace un papalote y lo empina donde quiera”. Como es posible que se esté luchando en contra de que se retirara el celibato, el cual es la fuente más que primaria de toda esa bola de sacerdotes pedófilos (que de siempre han existido), como también de los sacerdotes que viven en concubinato y hasta hijos han procreado, pero, como no está permitido el matrimonio, ellos, los curas, no tienen “hijos”, sino puros sobrinos.

AHÍ LES VA LA ETIMOLOGÍA

Cabe mencionar la palabra “nepotismo” (se refiere a la acción de favorecer a familiares y amigos con empleos o cargos públicos pero también premios y otros favoritismos por el solo hecho de ser allegados), que viene del italiano “nipote”, que quiere decir “sobrino”; a la vez viene del griego nepos, que significa ¡Sobrino! Cuyo origen está en la misma Iglesia Católica, por toda esa serie de “sobrinos” que de siempre han tendido una gran cantidad de clérigos, que abarca desde Papas, pasando por obispos y llegando hasta a simples curas. Descendencia receptora de infinidad de favores y prebendas por parte del “tío”.

¡Y EL TEXTO AUN EN IMPRENTA!

Eso que ni siquiera sale el libro a la venta y ya hay daños colaterales ¡Promete el asunto ponerse mejor!.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.