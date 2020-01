La Costumbre del Poder: Cuesta de enero III/V

EL ENFRENTAMIENTO TOTAL ESTÁ EN EL LIBRO DE LIBROS

Con el problema recrudecido entre los EUA e Irán, la cuestión toma tintes bastantes críticos, algo así como Gog y Magog. Los intereses son tan tremendos y de tal magnitud en toda esta zona, que al mínimo descuido podría desencadenarse algo terrible. Ya por ahí andan hasta reviviendo a Nostradamus, aquel gran vidente francés, que según esto vaticinó toda una serie de sucesos, como el que le hiciera a su gran amiga y benefactora, Catalina de Medici, reina madre y regente de Francia, respecto a que todos sus hijos serían reyes; ella llegó a pensar que sería la madre de varios reyes de Europa. El decir de Nostradamus se cumplió, pero resulta que fueron reyes, pero de Francia, porque todos, por enfermedad o circunstancias no aclaradas, murieron y el hermano sucesor al trono pasó a ocuparlo. También se dice que predijo los sucesos napoleónicos así como el mismo advenimiento de Hitler, que casi da con el nombre.

¿VENDRÁ EL MOMENTO DE LOS JUSTOS?

En este momento el ser humano se vuele a jugar la existencia, y hasta la de la creación misma, porque en una metida de pata, pueden entra en juego el armamento atómico. Sobre todo porque Irán y otros países del llamado Oriente Medio, están hasta más allá de la coronilla con los abusos cometidos en ese sitio por las potencias occidentales. Tal vez desde Alejandro El Grande, pasando por los romanos, los británicos y llegar ahora a los “primos”.

EL MEJOR VATICINADOR CONTEMPORANEO

De algo estoy seguro, el único vaticinador muy acertado, lo fue Albert Einstein. De esto ya es los he contado en otras ocasiones, cuando a pregunta de los periodistas, después de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima, le preguntaran que cómo se imaginaba él la III Guerra Mundial, él dijo no saber eso, pero de lo que sí estaba seguro es que la IV Guerra sería a piedras y palos, o sea, una III Guerra acabaría con la civilización.

“DESPUES DE MI EL DILUVIO”, Y ASÍ FUE

No estoy de adivino y mucho menos haciéndole el caldo gordo a los agoreros de la desgracia, pero, todas las guerras siempre han comenzado por algún capricho o interés malsano de alguna potencia mundial.

UNA SACUDIDA A TODO LO QUE DA

Por lo qué, recordando a Juan Pablo II, en la víspera del año 2000, él dijo que si para el tercer milenio del cristianismo, la humanidad no se volvía espiritual, no prevalecería. Y como que él sabía algo, no por nada fue el líder espiritual de millones de seres humanos. Lo malo es que él siempre fue muy conservador (hoy lo podemos constatar fehacientemente) y no hizo nada por comenzar a volver espiritual en todo el sentido de la palabra a la Iglesia. Y con ello la humanidad no tuvo ni ha tenido algún ejemplo palpable de lo que se debe llevar a cabo para cambiar los pésimos hábitos de vida de sus integrantes. Pero los líderes mundiales siguen jugando al “yo primero”, así como sus subalternos y por eso el mundo sigue de bote en bote y el día de hoy pendiendo el globo terráqueo y todo lo que en el existe, por un delgado hilo ¿Se irá a romper, con todas la consecuencias que esto implicaría? Tal vez sí y a lo mejor eso es lo que la humanidad necesite para cambiar la forma de pensar y coexistir, no solo con sus semejantes, sino con el entorno en general.

