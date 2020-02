La 4T cuestionada por su intención de eliminar los organismos autónomos como el caso del INE

En varias ocasiones, que no han sido pocas por cierto, en este espacio hemos sido críticos de los fabulosos sueldos que reciben los más altos funcionarios del INE.

Desde los tiempos en que el antiguo IFE, ahora convertido en INE, fue ciudadanizado, la asignación de recursos a la institución ha sido creciente y cuantiosa.

De esos recursos una gran cantidad de ellos es destinada a sueldos que reciben los funcionarios de mayor jerarquía, quienes además recibían apoyos extraordinarios muy onerosos.

Carlos Salinas de Gortari, en su afán de borrar las huellas del fraude con el que logró “derrotar” en las elecciones del 89 al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, otorgó al IFE ciudadanizado cuantos recursos le fueron requeridos.

Ahora la 4T quiere eliminar la bochornosa impronta de que los príncipes de la democracia, es decir los altos funcionarios del INE, tengan sueldos mucho más altos que lo que devenga el presidente de México.

Eso es una acción que en principio parece justa.

Lo cuestionable en esa embestida de la 4T contra el INE, es que se incorpora a una idea prevalente en la opinión pública en el sentido de que al presidente no le agradan mucho los organismos autónomos.

El caso más polémico ha sido la designación de la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien sigue siendo objeto de críticas por la forma en que fue seleccionada y, una más sensible, los pobres resultados que presentó en el reciente informe que presentó.

Hay dos opiniones con respecto al ataque de la 4T al INE que considero permitente consignar:

“El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su apoyo a la reelección de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, la cual se dio antes de que concluyera su periodo.

En entrevista dijo que “esta institución requiere certidumbre, fortaleza y Edmundo Jacobo ha demostrado estar a la altura de las circunstancias”. Agregó que en Acción Nacional aprobamos esta ratificación que han hecho por mayoría los consejeros del INE.

“Le hacemos un llamado más al Gobierno federal morenista a que no caiga en la tentación de debilitar al árbitro electoral. El árbitro electoral con las leyes actuales que tenemos, han permitido en el 2000 la llegada del PAN con Vicente Fox, en el año 2012 el regreso del PRI, en el año 2018 la llegada de Morena”, señaló.

Añadió que este árbitro electoral “nos permite tener condiciones equilibradas, justas para una contienda electoral. Por eso ni debe modificarse al árbitro ni debe modificarse las reglas de la contienda electoral. El gobierno federal y sus funcionarios tan preocupados en las elecciones y en la política, deben enfocarse a dar resultados en economía, en seguridad y en salud, que han generado grandes crisis”.

Por otra parte, una nota de La Jornada publicada ayer dice:

“La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que si el proceso de renovación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no se lleva a cabo con “la máxima publicidad” y de manera transparente para que la ciudadanía, en general, constate que los aspirantes son apartidistas y cumplen con los requisitos para el puesto, estarán en entredicho las próximas elecciones presidenciales.”

Y continúa:

En juego, autonomía del INE.

El dirigente se la Coparmex remarcó que el INE es una institución central en la vida política mexicana, pero su autonomía e independencia está en juego con la designación de cuatro nuevos consejeros electorales.

“No debemos olvidar que Coparmex –junto con otros organismos de la sociedad civil– fue uno de los promotores de la creación de un instituto electoral que no dependiera de la Secretaría de Gobernación y tuviera plena autonomía e independencia”, indicó.

Sin embargo, criticó que al igual que ha sucedido con otros organismos autónomos, “existe una estrategia de debilitamiento a través de la reducción presupuestal y debido a los recortes, el INE estará este año operando con un déficit de 284 millones de pesos”.

Además, se ha pretendido eliminar a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) y que sus funciones sean asumidas por el INE, pese a su merma presupuestal.

También hay una reforma en curso para reducir de 9 a 3 años el periodo del presidente del INE que “en principio es ilegal ya que atenta contra la no retroactividad de la ley”, fustigó De Hoyos Walther. Si el INE pierde o ve menoscabada su autonomía, las elecciones a realizarse en 2021 y la presidencial en 2024 estarán en entredicho. Sin elecciones confiables la democracia mexicana sufrirá un retroceso de décadas”, sostuvo Gustavo de Hoyos Walther, presidente del sindicato patronal.”

Focos rojos en este asunto donde al parecer lo de los altos sueldos puede resolverse sin menoscabar la autonomía del INE.

EN TIEMPO REAL

1.- El Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo revocó la sentencia por 112 años de prisión dictada contra Jean Succar Kuripor pederastia, debido a que consideró que existieron vicios en su proceso penal. Pese a ello no saldrá libre.

Con esta resolución se podría modificar la pena impuesta a Succar Kuri, sin que pueda empeorarse, en un lapso no mayor de 30 días hábiles, además de que el delito de corrupción de menores deberá ser analizado por el fuero local de Quintana Roo, y no bajo el Código Penal Federal, como se hizo.

2.- Un tribunal unitario determinó que no hay elementos para acusar al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz por el delito de fraude.

De esta forma, el empresario argentino puede reclamar el préstamo de 400 millones de pesos otorgado a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el cual sirvió para apoyar al PRD.

En caso de que ella y el partido político no cuenten con los recursos, sus bienes podrán ser embargados. Su representante legal, dijo que desde 2011 buscan ejecutar dicho pago, más los intereses que se han generado.

3.- En menos de dos días, dos personas ligadas al narcotráfico fueron puestas en libertad por inconsistencias en sus proceso de detención.

El primer caso es el de Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Sin embargo, el 6 de febrero un juez federal ordenó su libertad tras acreditar su detención como ilegal, ya que los elementos que la aprehendieron ingresaron ilegalmente al domicilio.

El segundo caso fue el de Omar Andrés “N”, alias “El Lunares”, presunto líder de la Unión Tepito. El hombre fue detenido en Hidalgo el 31 de enero, y la noche del viernes 7 de febrero fue puesto en libertad.

La juez federal Beatriz Moguel ordenó su libertad del Penal del Altiplano debido a “contradicciones insuperadas e insuperables” presentadas en el informe de su detención.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.