Jeanine Añez igual que Calderón, un gobierno ilegitimo

¡FELIZ AÑO 2020!

Tal y como se los he dicho desde hace algunos años para acá, sinceramente yo nunca consideré vivir hasta este año. Recuerdo cuando de niño hacia conjeturas con mis amigos, ya bien en el recreo o en los juegos después de la escuela ¡Jamás creí fuera yo a vivir hasta estos años! recuerdo que el año 2000 lo veíamos casi como si habláramos ahora del siglo XXII. Pero… bueno… ya estamos aquí y que le vamos a hacer ¡Seguir para adelante!

¡VIEJOS LOS CERROS! Y… REVERDECEN

En febrero 10 me chuto ¡66 leperísimos años! Y en verdad ya son más que léperos, pues ahora si le creo a mis ancestros cuando venía el mal tiempo y ellos lo pronosticaban con el dolor de alguna de sus articulaciones y ni se diga con los fachosos callos. Por fortuna no he padecido eso de los callos en los pies ¡Pero lo de las articulaciones! Si me comienzan a doler, sobre todo la de los dedos de las manos cada vez que viene el “norte”.

¡AQUELLAS GENERACIONES NO DECAÍAN EN ÁNIMO!

Pero, recordando precisamente a mis ancestros, que dicho sea de paso y además insistir en el tema ¡Ellos jamás supieron de “depres”, bajones de humor y nada por el estilo! ¡Eran todo un desmadre! Más aun ¡Bien mulas! Y eso, tanto de padre como de madre, ambas familias siempre se caracterizaron por ser muy desmadrozas (con perdón por lo de “des”). Por el lado de mi padre, había una tía de nombre Edna, que era de lo peor para abajo, pero muy, muy a todo dar mi tía. Vivió hasta más allá de los noventa años de edad ¡Y miren que fumaba! Y con todo y eso fue longeva, tenía buenos genes.

¡NO DEJEMOS DE JODER, REIR Y VER TODO CON OPTIMISMO!

Por no tanto, no nos queda de otra que seguir disfrutando y gozando la vida en todo lo que se pueda, procurando en todo momento, eso sí, de no agredir ni dañar a nadie ¡Puro desmadre, risa y ironía y sarcasmo! Pero, sin ofender a nadie.

Este buen estado de ánimo, lo procuramos en todo momento entre los todavía integrantes y supérstites de la llamada “flota de Iturbide”, ahí todos nos dábamos con todo y la condición era que nadie se debía disgustar y quien así lo hiciera, se fuera y no volviera hasta que se le bajara la bilirrubina ¡Nunca nadie salió ofendido! Y hasta la fecha, nos seguimos reuniendo, todos rucos y bastantes ya dados al cuas, seguimos en la misma tesitura pero eso sí, nadie se ofende. Puro reír.

NO IMPORTA QUE EL 2020 PINTE COMO FRIDA KAHLO

Por lo tanto, les reitero el buen deseo de que les vaya a todos muy a todo dar en este año que comienza hoy a las cero horas. Que se la pasen muy, pero muy bien, que disfruten el momento con sus seres queridos. Nada de quedarse solos a rumiar ningún mal recuerdo o alguna amargura ¡Salgan, vayan a donde sea, pero, eso sí, no dejen de joder gente y diviértanse! Que el año los reciba y ustedes reciban al año en la pura risa y alegría.

QUE NOS CUMPLAN ALGO DE LO PROMETIDO

Además, brindo porque en el 2020 nos cumplan a los mexicanos la mayoría de las promesas que nos hicieran para votar por MORENA (que de todas formas, como se los he venido diciendo, no teníamos de otra los mexicanos, pues no había de donde escoger ni para donde hacerse, pues Peña Nieto dejó al país en la desgracia –que no es motivo ya a estas alturas para que no se hubiese levantado el vuelo-, así como también el PAN, con Fox y Calderón ¡Pasu mecha, se hincharon todo lo que quisieron de billetes! Y tampoco vemos claro en que metan al bote a algún peso pesado de la corrupción, salvo lo que los norteamericanos están haciendo por su cuenta, pues aquí en México ¡Puro charal ha caído y puro bla, bla, bla y nada más no vemos claro! ¡Y que ya no metan al país en líos sin sentido!, como el que ahora se vive con la experiencia de Bolivia, en función a que los mexicanos ni nos va ni nos viene el señor ese, Evo, que dicho sea de paso ¡Nos costó a los mexicanos DOS MILLONES DE PESOS, el caprichito de traerlo a México (el puro viaje, falta saber la estadía ¡Qué hasta al Estado Mayor Presidencial revivieron) por andar el gobierno de nalga pronta! Y ahora andamos rodando como país por todo el arrabal por motivos, que reitero ¡Ni nos van ni nos vienen!.

