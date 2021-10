Inscripción de RFC a partir de los 18 años… ¿Terrorismo fiscal?

¡Regresamos, con un tema que ha causado mucha polémica! ¿El SAT me obligará a inscribir mi RFC? ¿me van a multar? ¿me van a quitar mi dinero? ¿terrorismo fiscal?

Lo primero que hay que comentar es que no, registrar tu RFC no significa lo peor. Te explico el contexto: en el Paquete Económico 2022, se propone dentro de la miscelánea fiscal la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de manera obligatoria a partir de los 18 años. Actualmente podemos inscribirnos desde los 16.

¿Qué es RFC?

El RFC es una clave alfanumérica con la que nos identificamos como persona física o moral, cuando tributamos o desarrollamos alguna actividad.

Tener RFC no significa que obligatoriamente estamos desarrollando una actividad, cuando vamos a desarrollar alguna actividad o trabajaremos dentro de una empresa modificamos el régimen, ya sea asalariados, persona física con actividad empresarial y profesional, régimen de incorporación fiscal… cada régimen teniendo sus respectivas obligaciones, claro.

¿Cómo se pueden inscribir?

Con su CURP.

Últimamente (y desafortunadamente), he leído posturas de jóvenes líderes dentro de la política en donde promueven el mensaje de terrorismo fiscal y el hashtag #SATcontrajovenes el cual es una postura irresponsable hacia todos los jóvenes que los leen, ya que, al emitir mensajes de miedo, muchos jóvenes podrían decidir no emprender, o trabajar de manera formal al no tener la información de los beneficios que nos trae.

¿Quieres emprender? Hazlo de manera correcta. Asesórate. El estar dados de alta ante el SAT cuando somos nuestro propio jefe, nos trae beneficios, como: acceso a financiamiento, posicionamiento en el mercado, credibilidad con clientes, expedir CFDI…

Y, si trabajas en una empresa, puedes pedir factura en tus deducciones personales e incluso tener devolución en la declaración anual que presentes.

¿Ves como no es una pesadilla?

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.

