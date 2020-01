INICIÓ LA CES 2020, EN LAS VEGAS

EL DÍA DE AYER TERMINÓ FORMALMENTE EL LUPE-REYES

Ahora viene lo más cañón ¡Comenzar a pagar todo lo comprado a “dificultades” de pago en el disfrute del puente! A más tardar, el fin de mes; en cuanto comiencen a llegar los estados de cuenta van a ver lo que es canela pura para pagar las consecuencias de las “orgías tarjeteras” con la cual se obtuvo todo lo gozado y lo regalado. Ahí vendrá entonces el arrepentimiento por andar vendiendo el alma a través de dinero plástico, el cual cobra los intereses más usureros de la banca mexicana. Ahí será el llanto amargo y el rechinar de dientes.

NO PIDAS PRESTADO PARA COMPRAR (EL CRÉDITO VIENE A SER LO MISMO)

Un gran amigo me cuenta Don Adolfo Ruiz Cortines le decía siempre: “No pidas prestado para comprar, te vas a meter en un tremendo lío”. Gran verdad, casi, casi ¡Palabra de Dios!

Pero ¡Qué tal!, la gente haciendo filas interminables en las cajas de los súper mercados, pagando hasta con cuatro o cinco tarjetas. Resulta entre patético y divertido hacerse el de la vista gorda, cuando a quien le toca pagar, a la pregunta de la cajera de: “¿Todo en la misma cuenta?”, invariablemente la persona aludida responde: “No, esto de aquí me lo pone en esta tarjeta, esto otro en esta y le voy diciendo entonces en que otras me va cobrando el resto”. Conclusión, quien paga tiene las tarjetas hasta el tope y solo puede pagar con el “mínimo”, por eso tanta división. Y, como dijera una amiga: “Es de pena ajena ver las caras que hace la pobre gente para darse importancia en lo que está indicando cómo distribuirá el pago de la mercadería en dinero plástico”. Y si por casualidad alguna tarjeta no pasa y quien cobra dice: “No pasa su tarjeta”, la respuesta clásica y obligada es: “¡Ay”, no me explico por qué, debe haber algún error, vuélvala a pasar!”. Y ahí va la cajera de nuevo, con cara impertérrita de quien sabe ya sabe lo que pasará; pues por lo regular es rechazada la tarjeta. Siguiendo entonces el: “Póngala en esta otra tarjeta”.

NO OBSTANTE SE MANTIENE EL GLAMUR, EN REDEDOR SE INTUYE LA CAUSA

Eso sí, quien paga no pierde nunca la compostura, pero, a esas alturas del “show” todos alrededor saben la real causa: ¡No se pagó la mensualidad de la tarjeta!

Lo más canijo del asunto es que el 90 % de los que están esperando turno para pagar y sin mirar se están tirando todo el suceso, tienen un hoyo en la barriga por no saber si se expondrán a la misma experiencia al entregar su tarjeta para el pago.

PERO QUÉ NECESIDAD

Y si mira uno el carrito de quien está padeciendo esta tremenda experiencia, ve uno puro producto superfluo, de esos que luego se quedan olvidados en el armario de la casa. Pero, sin duda alguna el fin es cumplir con el ceremonial del consumismo y que el mundo vea que se tiene para tirar para arriba aunque en ello vaya la vida misma.

POR LO TANTO, LA TRANQUILIDAD NO DEBE ESTAR EN VENTA

Sin duda alguna tanto adeudo debe traer como gelatinas sin balde a quienes han comprado compulsivamente con dinero plástico y luego no tienen para pagar ni la mensualidad, pues liquidar el total del adeudo para que no cause intereses es una entelequia o quimera.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.