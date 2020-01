Incendios en mercados ¿cortocircuitos o extorsiones?

MOSQUITOS ENCHAMARRADOS

Miren que la cuestión esta del fachoso dengue, su prima la chikungunya, amén de una bola de familiares más que se agreguen a la lista de enfermedades transmitidas por los mosquitos (pareciera cada año sale una nueva), está más que canija. Pues ahora, en esta estación de invierno, cuando estamos teniendo fríos bastante notables en la hoy zona metropolitana de Veracruz, además que ya tenemos como una semana con lluvias ¡Frías! en las madrugada o vespertinas, es más que extraño ver cómo siguen volando y metiéndose en casa los fachosos mosquitos. Pareciera los muy móndrigos deben traer ahora chamarra.

PARECIERA, AHORA NI EL FRÍO ACABA CON LOS MOSQUITOS

Como se los he platicado en algunas otras ocasiones, cuando se vivíamos en un tiempo y temperatura normales, los mosquitos se iban mucho paseo a la llegada del primer norte y venían a salir allá por mediados o finales del mes de mayo. Ese era el ciclo de los mosquitos, que incluso, llegaran a ocasionar en tiempos pretéritos bastante daño a la población con la transmisión del paludismo, enfermedad esta que según me cuentan, la erradicara prácticamente del país Don Adolfo Ruiz Cortines, con aquellas campañas llevadas a cabo a través de la SSA. Todavía de niño, allá por inicios de los 60s en el siglo pasado, me tocó ver cómo iban de casa en casa esos señores muy bien uniformados, con saracof (un sombrero como el que usan en las películas de antaño los cazadores en África) y toda la cosa, revisando reservorios de agua y analizando el agua para ver si tenía larvas de mosquitos. Hoy, procedentes de Suramérica, toda una gama de nuevos mosquitos llegaron al país para quedarse, con ellos llegaron también toda esta gama de novedosas enfermedades, las cuales, lejos de ir mermando ¡Van al alza! Y no se salva nadie. Lo peor que ya se está muriendo gente de estas casi pandemias.

Pero regresando al punto, si aun con frío están presentes los mosquitos, sin duda alguna en cuanto llegue también la temporada de lluvias, la presencia de los mosquitos se verá más que multiplicada.

¡PLANTAS DE PRIMAVERA YA ESTÁN ABRIENDO!

El otro día una amiga que viven por Naolinco (ahora hace un frío bastante intenso), me enviaba una foto del patio de su casa, en donde, más que bonita, se ve planta cargada de flores. Ella me decía era un milagro ese ese suceso en pleno y crudo invierno. No por aguafiestas, sino porque me sorprendió dicho “milagro”, le dije que tal floración fuera de estación, podría ser un indicio de que la primavera se estuviera adelantando ante de que el invierno llegue siquiera a la mitad de su lapso; por lo que muy bien podríamos suponer el verano también se podría adelantar trayendo altas temperaturas.

¡Y LO QUE NOS FALTA POR VER Y EXPERIMENTAR!

Lo anterior, sin duda alguna es una manifestación del ahora ya temido cambio climático, del cual no se salva parte alguna del globo terráqueo. El cual ha cambiado tanto el panorama, como el que los fachosos mosquitos enchamarrados, antes inexistentes en latitudes como la de Xalapa para arriba, hoy hasta la ciudad de Puebla cuenta con la presencia de estos terribles insectos.

