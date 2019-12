Incendio mercados, 17 años

EL FRUIT CAKE DE LA CASA DE PACO

Mi amigo Paco, como se los conté en una ocasión, posee todas las características que por lo regular han tenido mis muy grandes amigos, primeramente ¡Son jóvenes como de 80 años de edad o más (Paco cumple 90 en enero)!, y es muy culto. Fue uno de los niños españoles que por la guerra civil del 36 en España, fuera enviado a la URSS ¡Con todas las penurias que esto implicó! Por cuestiones del destino se encontró con sus padres en nuestro país y no hace mucho se avecindó en Veracruz. Por lo que posee, además del notable conocimiento del que les hablo, muchas vivencias más que dignas de ser escuchadas. En pocas palabras, es un tipo muy interesante con quien platicar, además de contar con una familia muy, pero muy a todo dar.

¡TIENE UN LUSTRO QUE LO CONOCÍ!

Con él fue con quien hace ya ¡Un lustro!, festejé en la casa de una muy grata amiga su cumpleaños número 85. Fue cuando lo conocí y me pareció tan interesante que pretendí exprimirle en esa única plática toda su experiencia acumulada, habiendo dado lugar a una plática tan sui géneris de mi parte, que al final, cuando entre risas y abrazos nos despedimos, me dijo era yo poseedor de una cultura de almanaque. Lo cual recibí con una de mis clásicas carcajadas, pero, había logrado algo de mi objetivo, viajé con él al pasado, sobre todo a esa parte que tanto me ha interesado, que es la de la Segunda Guerra Mundial (a paco, le tocó tal lapso en el Este de Europa). En aquel entonces les había prometido a ustedes que trataría de sacarme tal espina, sobre todo por el honor nacional de haber interactuado con un peninsular. Pero, la verdad sea dicha, que no hubo jamás nada de que competir, sino al contrario, festinar el haber conocido a alguien tan interesante y con quien poder platicar de temas tan interesantes ¡Qué él había vivido! Como la invasión nazi a territorio soviético.

ES MÁS MEXICANO QUE EL TOMATE Y MÁS VERACRUZANO QUE LA BAMBA

Bueno, pues el pasado día 25, fui requerido en su casa al mexicanísimo recalentado (debo admitir él viene a ser mexicano de más tiempo que yo, porque el vino a México en el 1946). La comida resultó estar exquisita, yante muy a gusto una comida por demás exquisita, comí un pavo al horno ¡Delicioso! Guiso del cual quedaron él y sus hijos de pasarme la receta. Pero, lo mejor de todo fue el “Fruit cake”. El cual, nada más verlo me acordé del buen amigo Germán Dehesa, quien todos los años hacía una auténtica catilinaria o vituperio de esta cosa, pues efectivamente no se le podía dar el calificativo de “platillo”, “postre” o algo digno de comerse ¡Mucho menos llamarlo “pastel”! ¡Porque era algo espantoso al gusto! Germán decía él sabía de un “Fruit cake” que llevaba varios años circulando entre sus amigos y conocidos, porque como nadie se lo comía, año con año era objeto de obsequio o “roperazo” (había sido guardado con enorme celo para lograr algún tipo de venganza). Se me ocurrió contar esta anécdota, la cual fue tomada por Paco con buen humor y por decoro, permití me sirvieran una pequeña porción, la cual probé ¡Cuál fue mi sorpresa al ver que hasta el fachoso Fruit cake estaba delicioso! ¡Qué pedí otra porción!

GRATO MOMENTO

Fue tan amena la velada en la casa de Paco, la cual está muy bien decorada, pero ¡Sobre todo tan rica la comida y sorprendentemente que me hubiese gustado el Fruit cake! Que para el caso le voy a sugerir a Paco le de otro nombre, que he decidido declararle una tregua permanente a mi gran amigo, dejando a un lado toda animosidad (jamás la hubo), pero eso sí, volver próximamente a compartir con él el pan y la sal para disfrutar de su placentera, cuando por demás instructiva charla.

CANTARES

No cabe duda, el paisano de Paco, Alfonso X el Sabio, supo lo que decía cuando dejó en una cuarteta todo un compendio de lo que es la paz, al decir: “Vieja leña que quemar, viejo libro que leer, viejo vino que beber y viejo amigo con quien charlar”. Y parodiando a otro buen amigo peninsular que tengo, a Antonio Machado, añado ahora en toda la expresión de su valor, que en el buen tramo de camino ya hecho al andar en este gran regalo llamado vida, sumo ahora a mi cuate Paco al número de personajes notables que he logrado conocer en mi derrotero. Y cuando al andar volviera la vista atrás, al ver ese camino que nunca más volveré a pisar, ahí estará en él mi buen amigo Paco y sus pláticas amenas.

