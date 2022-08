Heberto: Parlamento Veracruz

Mañana se cumplirá el natalicio 94 de Heberto Castillo Martínez. El ilustre de Ixhuatlán de Madero, de Veracruz y de México, fallecido en 1997 cuando era Senador por nuestro Estado.

Lo he dicho otras veces y me gusta reiterarlo: muchas y muchos de los que participamos actualmente en el movimiento regenerador del país, sobre todo quienes tenemos un encargo popular, seguramente no estaríamos en esta responsabilidad si no fuera por luchadoras y luchadores que enfrentaron con valor y riesgo de su propia vida al corrupto sistema décadas antes de nuestra llegada.

Desde luego, sería incapaz de restar méritos a tantas compañeras y compañeros que han –hemos- tomado esta lucha en las manos en esta etapa de transformación, pero lo cierto es que nuestra situación actual sería impensable sin los antecedentes y los avances logrados por gente como Heberto Castillo.

El día de su toma de posesión y, antes, en su cierre de campaña, en el Estadio Azteca, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo reconoció así. Se refirió a los líderes estudiantiles del 68 y a otras y otros como Ifigenia Martínez, Rosario Ibarra, Valentín Campa, Demetrio Vallejo y muchos más, Heberto Castillo entre ellos. “Nunca los vamos a olvidar”, dijo.

Y claro que no olvidamos a Heberto Castillo.

No voy a repetir aquí la enorme trayectoria del ingeniero, incapaz de resumirla en apenas una columna, pero quiero recordar un detalle poco conocido. Al ser candidato a Gobernador de Veracruz en 1992, Heberto eligió como inmejorable coordinador de campaña a un aliado comprometido y capaz: Andrés Manuel López Obrador, en aquella época de 38 años.

En el 2019 me tocó, en la Legislatura Pasada, aprobar la reforma legal que creó la Medalla Heberto Castillo.

Ahora, mis compañeras diputadas Verónica Pulido Herrera y Perla Romero Rodríguez, así como mi compañero Juan Enrique Santos Mendoza, presidenta, vocal y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, chambearon muy duro estudiando los currículums de 13 personas propuestas para recibir la Medalla Heberto Castillo.

Tuvieron la difícil tarea de elaborar una terna que pronto será sometida a votación del pleno para elegir a la ganadora o ganador de dicho premio, pensado para reconocer a la veracruzana o veracruzano que se destaque por su investigación científica.

Quien gane este Medalla, la tendrá muy merecida y será una excelente forma de recordar a Heberto.

Por: Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado local y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz.

