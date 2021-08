Generando el cambio a partir de pequeñas acciones

Por: Andrés de Jesús Palacios Sarabia

A través de este espacio han podido conocer a diferentes voluntarios de Somos Más Decididos A. C. Estos jóvenes están dedicando su tiempo, esfuerzo y conocimiento para generar un impacto positivo en su comunidad. Esta semana quiero presentarles a Cristina, Cristi, quien participa de forma activa en varias actividades dentro de la agenda del Equipo Decidido.

Para Cristina Sánchez Alfonso, su camino en el voluntariado comenzó hace cinco años mientras buscaba una universidad que sintonizara con sus ideales. A través de ella, llegó a una conferencia donde expusieron jóvenes inspiradores que habían causado impacto en sus comunidades.

“Recuerdo especialmente a Alejandra Contreras quien nos presentó todos los proyectos realizados, los reconocimientos que había ganado y a las figuras públicas que había conocido; tantas cosas impactantes como si fueran lo más común del mundo. Más tarde en su exposición, nos habló específicamente de un proyecto con el objetivo de aislar el frío en las viviendas de una comunidad, así como de todo el equipo que participó para poder lograrlo, incluido un pequeño niño local que quería que más niños como él no pasaran frío”.

Desde ese momento, Cristi supo que quería formar parte de algo así, pero ese proyecto parecía tan grande que prefirió enfocarse en acciones pequeñas. Así fue como se unió a Somos Más Decididos A. C., una organización de jóvenes creada por jóvenes dispuestos a hacer la diferencia.

“Al formar parte de esto me di cuenta de que no era solo un proyecto, sino una red que conectaba a diversos grupos con objetivos similares”, comentó Cristi.

El impacto de la pandemia no detuvo a Cristi de seguir participando en todo tipo de iniciativas, pues no es raro verla los lunes en la mañana en la jaula flotante de Proyecto Kayám A. C. ayudando a limpiar la basura que esta capturó, reduciendo la contaminación del Río Jamapa. También por parte de esta asociación, Cristi participa en Playas Limpias donde, con ayuda de otros voluntarios, han logrado liberar la costa de Alvarado de 2 toneladas de basura, permitiendo que sea separada y reciclada adecuadamente.

“El voluntariado se ha vuelto parte de mi rutina, parte de mi vida y parte de mi propósito. El poder compartir esa visión con personas que me inspiran es realmente gratificante”.

Regresando a tierra firme, Cristi ha tenido la oportunidad de colaborar con Apiyauya, empresa dedicada a la conservación del medio ambiente, apoyando en el proceso de compostaje, llevando residuos orgánicos, comprando productos de su tienda y participando en jornadas de voluntariado.

“Cada ocasión en la que he apoyado ha sido una experiencia gratificante no solo por saber que he podido ayudar, sino por todo lo que me ha enseñado”.

Su amor por los animales la llevó al refugio de Earth Mission, organización dedicada a la conservación, estudio y protección del medio ambiente, ecosistemas y sus seres vivos. “Lo más impactante de esto es saber que, al hacer lo que me gusta, puedo llegar a inspirar a otros, acompañarlos en su proceso de bienvenida para colaborar con un proyecto y que su acción tenga consecuencias positivas en otros, me hace sentir parte de un círculo virtuoso”, nos comparte Cristi desde su experiencia como voluntaria.

Generando el cambio a partir de pequeñas acciones

Finalmente, también ha sido voluntaria en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC Veracruz) la cual brinda acompañamiento integral gratuito a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Cristi tuvo la oportunidad de colaborar en el programa Autorrecicla, con el que reciben y separan residuos para reciclarlos ayudando no solo a los niños con cáncer, sino también al medioambiente.

“Si las personas pudieran ver que el cambio se produce como resultado de pequeñas acciones que parecen insignificantes, no dudarían en realizar estos pequeños actos”

