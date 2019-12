FUERTE DECLARACIÓN DE ELENA

Elena Poniatowska de origen francés, escritora y periodista mexicana de 87 años, hija del príncipe Jean E. Poniatowski, sobrino del último rey de Polonia y la mexicana María de los Dolores Amor Escandón de familia porfirista, quien a inicios de la Revolución Mexicana se exilió en Francia.

Elena aseveró de forma directa el acoso sufrido a su persona, en su más reciente libro “El amante polaco”. Sin mencionar directamente el nombre, dice que “el maestro” abusó sexualmente de ella. Posteriormente en una declaración más abierta en un periódico de circulación nacional mencionó que lo visitaba en calidad de alumna semanalmente, era por lo menos 20 años mayor que ella, casado y con tres hijos y que con su gran capacidad para convencer, ser muy seductor y agregó para “hacer daño a la gente”, producto de esa relación nació Emanuel Haro Poniatowski en un convento de Italia en 1955, al paso del tiempo, cuando su hijo mayor cumplió 60 años acordó publicar lo que ella menciona como una relación abusiva.

En el capítulo XX del reciente libro dice: Estoy sola. No se que es el amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tiene que ver con lo que leí en los libros”, refiriéndose a lo sucedido con “el maestro”.

Ante las declaraciones de Poniatowska la familia de Juan José Arreola expuso públicamente varios medios, retomo la información en Twitter de la cual extraigo parte de las declaraciones de los consanguíneos del autor de “Bestiario” y “Confabulario” entre otros muchos, galardonado con el Premio Xavier Villaurrutia, ante la ausencia para defenderse dice a la letra: “Habíamos decidido mantenernos en silencio. Sin embargo, la verdad de los hechos de aquellos años se ha transformado hoy en una injusta narrativa de falsedades que no podemos soslayar…Sabemos quien fue nuestro padre y abuelo. Acompañándolo en la vida conocimos muy de cerca de lo que era y no capaz. Su personalidad bondadosa siempre lo mantuvo lejos de cualquier forma de violencia… Por ello protegemos su memoria.

La familia también hace pública una carta que Elena Poniatowska le envía a Juan José Arreola el 23 de febrero de 1955, en donde al inicio hablan de el trabajo que cada uno desarrolla, en esos momentos Elena se encuentra en París embarazada de Arreola y le hace extensiva la información que dará a luz en Italia, que tiene dos conventos en donde pudiera ser, le habla de su soledad, Arreola iría para verla, ella le dice que no lo haga que primero están sus hijos y esposa.

Con estos argumentos que salen a la luz por medio de la familia Arreola, hace que contraste por lo dicho por la autora del libro “El amante polaco”, lo que genera una polémica acerca de la veracidad de lo dicho por ambas partes y el tiempo de lo sucedido que se ha ido, uno de sus actores que es Elena la cual aporta su verdad y por el otro la familia que sale en la defensa, que también expone sus argumentos, ello desata las interpretaciones y puntos de vista acerca de estos dos personajes importantes de la literatura reciente y contemporánea de nuestro país. ¿Usted que opina?.

