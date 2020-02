FINLANDIA, LÍDER DEL WEFFI 2019

Por segundo año, Finlandia lidera el Índice Mundial de Educación para el Futuro de 2019 (WEFFI), que evalúa la medida en que los sistemas educativos preparan a los jóvenes de 15 a 24 años con las habilidades necesarias en el futuro. Cubre 50 economías que representan a nivel mundial representan el 93% del PIB, el 88% de la población y el 81% de la población juvenil. Seleccionan a las economías fueron seleccionadas por niveles de ingresos, tamaño de la población, población juvenil y representación geográfica.

Los diez primeros lugares del WEFFI fueron: 1 Finlandia, 2 Suecia, 3 Nueva Zelanda, 4 Singapur,

5 Países Bajos, 6 Canadá, 7 Suiza, 8 Australia, 9 Alemania y 10 Japón. La solidez de las habilidades futuras de Finlandia en todos los pilares del índice, incluido el entorno de políticas y enseñanza, y el acceso a la tecnología, hacen que conserve su liderazgo en la tercera edición del WEFFI , producido por The Economist Intelligence Unit y comisionado por la Fundación Premio Yidan-

Suecia y Nueva Zelanda ocuparon el segundo y tercer lugar, con Suecia avanzando dos lugares. Nueva Zelanda mantiene su tercera posición. Entre las economías más grandes del mundo, EE. UU., Reino Unido, Francia y Rusia cayeron en sus clasificaciones, mientras que China, India e Indonesia avanzaron en sus puntajes. Filipinas, Ghana y México tuvieron un gran desempeño en una nueva clasificación ajustada por ingresos debido a su capacidad de canalizar sus recursos más limitados para implementar políticas sólidas y avanzar en una agenda de habilidades futuras

El consenso sobre la necesidad de adoptar enfoques de educación centrados en el futuro ha crecido, pero las políticas para tales cambios no se dan, según un nuevo informe publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU). El informe muestra que la necesidad de desarrollar habilidades futuras como el pensamiento crítico, la creatividad, el espíritu empresarial y el análisis es más vital que nunca dados los continuos avances en tecnología e inteligencia artificial.

