En la opinión de Buenos Días!

¡RATA DE DOS PATA!

El fachoso Grupo MAS Agua y Saneamiento, organismo responsable de aplicar y cobrar las tarifas de potable y drenaje en el municipio de Veracruz, es una auténtica RATA DE DOS PATAS, amén de ineficiente a más no poder. De “empresas” inútiles y hambreadoras como esta es de la que nos debe proteger la bola de incapaces de las autoridades competentes, entre ellos los del llamado Congreso Local, para que este tipo de grupúsculos mafiosos dejen de estar sangrando a la población, que incuestionablemente vienen a formar parte de la violencia “desorganizada” de la bola de “autoridades” que estamos padeciendo desde hace ya mucho tiempo.

NI EN NUEVA YORK COBRAN ESTAS TARIFAS Y DAN TAN MALO SERVICIO

Pues las tarifas que cobran por el agua y el drenaje, son groseras, abusivas y vienen a formar parte de la violencia legalizada que estamos padeciendo los veracruzanos. Con este tipo de tarifas, además de estar sangrando de manera perversa la ya de por sí tambaleante economía de la enorme mayoría de las familias veracruzanas, vienen a destruir las calles para el arreglo del drenaje y dejan ahí al “ahí se va”, sin pavimentar y todavía sin compactar debidamente, las auténticas trincheras que ahora abren a media calle los de Grupo MAS para “reparaciones” del drenaje, contribuyendo con ello a las auténticas calles minadas en la ciudad de Veracruz, con la enorme proliferación de baches permanentes que súper H. Ayuntamiento de Veracruz no les da mantenimiento. Pero eso sí, había que ver la de enormes cantidades de Canastas Navideñas repartidas con profusión por parte del Súper H. Ayuntamiento, que nada más se les veía salir por la parte posterior del Palacio Municipal y ser estibadas en camionetas pick up del mismo ayuntamiento, mal estacionadas en sitios prohibidos para aparcar, como lo es la calle de Zaragoza, precisamente atrás del Palacio.

LA MUDA MANIFESTACIÓN DEL PUEBLO SABIO

Muy celosos de su deber la rata de dos patas del Grupo MAS, pues resulta que en mi casa no vivo hace como mil años por andar de jubilado pernoctando en otros sitios del Estado de Veracruz, y al no pagarse por tal motivo tres meses de agua ¡Cortaron el servicio! De lo cual me percaté por estar aquí en estas fiestas decembrinas y de pura chiripa, al llegar, noté había una reparación en la banqueta de mi casa con las letras impresas en el cemento fresco de “P y R”, en las cuatro esquinas del cuadrado de cemento, de unos 40 por 40 cm (algún vecino ingenioso, que ha de tener la misma opinión que todos los usuarios “ad ovo” de Grupo MAS, escribió en un espacio del cuadrángulo cuando estaba recién puesto el cemento: PUTOS).

SERVICIO PÚBLICO, PRIVATIZADO “PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN”

De no haberme percatado del emplaste en la banqueta, ni me entero del corte del servicio pues jamás dejaron aviso alguno, lo cual es una arbitrariedad. Pero, ayer, que fui a pagar el agua ¡Me pretenden cobrar 1300 pesos por reconexión el muy ratero Grupo Mas! ¿Y cuando los usuarios del pinche servicio que prestan los de MAS podríamos cobrarle por los daños a los automóviles por las trincheras que han ido dejando por toda la ciudad al “reparar” los drenajes?

ONLY IN MEXICO (esta en inglés, por eso la falta de acento)

¿A poco no es una ratería lo que hace este engendro de Grupúsculo? Porque además, me decía el vecino, que cuando “reconectan”, dejan todo el pedazo de banqueta destruido y uno debe de terminar por componer.

LUEGO LES PLATICO MÁS DE ESTE “MAS”

Pero, no olvidemos estamos en el país y el municipio en donde ¡No pasa nada! Y una bola de ratas, como lo es el Grupo MAS hace de las suyas a ciencia y paciencia de los usuarios cautivos. Que por ciento, en lo que veía mi asunto del agua, en la ventanilla contigua un señor le decía a la persona que lo atendía: “¡No tienen madre señorita en este lugar, con todo lo que cobran!”. O sea, es un clamor popular el pésimo servicio de estos “masudos”.

