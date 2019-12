En la opinión de… Buenos Días!

¿Y ENTOCES, SOMOS O “SEMOS”?

El otro día leí respecto a que en una de sus conferencias matutinas el AMLO dijo que él no hacía leña del árbol caído en relación al caso Genaro García Luna. Con todo el debido respeto sea dicho, eso no es hacer leña del árbol caído, investigar más a Genarito sería simplemente estar cumpliendo con la ley. Amén de que hasta donde me quedé, la FGN ya es autónoma, no depende del Ejecutivo Federal, por lo que, el titular, el señor Alejandro Gertz Manero debe irse con todo en contra de Genarito, no solo porque tan terrible personaje fue casi el autor material (el intelectual al parecer está por aparecer) de que México se haya convertido en el cementerio clandestino más grande del mundo en el siglo XXI. Ahí está todo lo que se tiene documentado de él en todos los medios mexicanos (no crean están solo los montajes de García Luna-Loretito-Televisa), sino los testimonios actuales, hasta el 2008, 2009 y 2010 del entonces y actual diputado, Gerardo Fernández Noroña y funcionarios que hasta a la cárcel fueron a dar por advertirle a Calderón quien era su Secretario de Seguridad Pública.

HASTA EL SISTEMA JUDICIAL DE MÉXICO SALDRÁ AL BALCÓN EN NUEVA YORK

Y que conste el “affair” de Genarito no está en manos de la “doña Josticia la mexicana” ¡Nooo! Está en manos de la JUSTICIA allende el Bravo y allá no se andan con fregaderas, ni abrazos en lugar de balazos, y seguramente para enero próximo va a comenzar a volar más caca de la prevista según comience a girar más rápido el ventilador y caiga más material fecal sobre el ese aparato. ¡Y la de cosas que van a salir a la luz! Sobre todo de gente “muy honorable” del escenario nacional. Por lo que, si “los primos” le levantaron la cobija a AMLO con la detención de Genarito, se vería muy mal si en enero o “para abril o para mayo”, alguien tuvieran que usar el pretérito imperfecto del verbo saber en sentido negativo en la primera o tercera persona del singular, diciendo: “yo” o “él” no sabía. Con respecto a toda la basura que con toda seguridad aflorará, al parecer en el juzgado de Nueva York, donde se juzgará el caso: Genaro.

FRANCIA ESTARÁ MUY AL PENDIENTE DEL DESARROLLO DEL JUICIO

Primordialmente no se debe de perder de vista, que por andar de “montaje”, Genarito y Calderón, se provocó un conflicto internacional, nada menos que con Francia, con el asunto de Florence Cassez y ahora, ésta última ya está de nuevo en libertad en su país y desde allá ya ha vertido declaraciones en contra de Genarito y otros más, que hasta los tiene incluidos en una demanda y hasta ha hablado ya de Israel Vallarta, el novio de Florence, quien ya lleva 14 años encarcelado sin recibir sentencia (¡Excelente el “mexican” sistema de justicia!) y desde allá ella, sus abogados0 y el mismo gobierno francés estarán siguiendo con detenimiento el desarrollo del caso y en esos sitios no se permitirá en lo absoluto chicana alguna o el clásico “¡Viva México!”, por lo qué, quien se atreva a hacer algo en contra de Derecho, así sea con la más “buena intención”, va a salir más raspado que en trepadero de mapaches.

DEL CIUDADANO COMÚN SI SE HACE LEÑA ¡HASTA LA CFE HACE LO QUE LE DA LA GANA!

Además ¿Cómo va a ser eso de que al intelectual del cementerio clandestino que hoy por hoy es el territorio nacional, se le aplique el “no hacer leña del árbol caído y a todos los ciudadanos de a pie, sin deberla ni tenerla en su enorme mayoría tengan la espada de Damocles encima por cantidades irrisorias si así se le pegara la gana a alguien proceder en contra de quien sea? O como en el caso de los asuntos de la autoritaria, obsoleta, corrupta y súper trácala de la Comisión Federal de Electricidad estén viviendo auténtico infierno ciudadanos a los que a la CFE ha señalado en su calidad de juez y parte como infractores, cuando que la CFE jamás responde por todos los daños y perjuicios que ocasiona a los usuarios cautivos el pésimo servicio que les presta esta roñosa y obesa “empresa de calidad mundial”, que vende la energía eléctrica más cara del mundo. Y a alguien a quien ya hay testimonios públicos ¡En el mismo México, que es un hampón y el peor genocida que ha habido en el México independiente!: “No se haga leña de él”. ¡Noooo, todo el peso de la ley en contra de él! He ahí el dilema de los Estadistas, dijera mi tía Doña Catalina La Grande de todas las Rusias: “Deben de escribir las leyes sobre la piel humana”. Por lo tanto: ¿”Semos” o somos?.

