En la opinión de… Buenos Días!

¡POR FAVOR, MEJOR PONGANSE A TRABAJAR!

Ahora resulta que los inspectores laborales impuestos por EUA a México en el T-MEC no son tales, sino meros “agregados laborales” (Seade dixit) y el representante de los EUA, Robert Lighthizer asegura que “su país no realizará en territorio mexicano tareas de supervisión de la aplicación de las leyes laborales, sino que serán panelistas independientes” ¡Por favor! Y el señor Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, quedó “más que convencido” que Mr. Lighthizer habla con la verdad, solo la verdad y por lo tanto la soberanía nacional “está a salvo”. Incuestionablemente que en esta parte no solo se impone hacer referencia a la onomatopeya de la carcajada de Doña Borola Tacuche de Burrón: “¡JUAR, JUAR, JUAR, JUAR!”. Sino también a la expresión que invariablemente antecedía a la carcajada: “¡No me hagan reír que tengo boqueras! (vulgo: fuegos)”.

PARA EMPEZAR ¿CUÁNDO LOS EUA HAN RESPETADO LA SOBERANÍA NACIONAL?

Ustedes han de recordar (si no me falla la memoria, fue en la época de Ronald Reagan) a aquel fachoso escudo nuclear, según esto que protegía a los EUA de cualquier tipo de ataque atómico a territorio gringo. Bueno, pues si mal no recuerdo, México y Canadá quedaban precisamente en la línea de fuego en caso de cualquier ataque, porque estaba protegida la tierra del Tío Sam, pero no los territorios aledaños, que eso sí, recibirían la metralla.

QUE CONSTE QUE NO TENGO NADA EN CONTRA DE LOS “PRIMOS”

Miren, la cuestión del respeto a las soberanías no es sino un ejercicio de poder que lleva a cabo el pueblo poseedor del ejército más poderoso y que por lo tanto este último si puede exigir y demandar respeto, so pena de que de no ser así le caiga encima todo el peso mortífero de su ejército a aquel país o pueblo que intente hacer cualquier escaramuza en contra del todo poderoso.

EL PODEROSO ES EL QUE PARTE Y RECOMPARTE ¡Y SE QUEDA CON TODO!

Eso ha sido a través de toda la Historia Universal, es un patrón que se ha seguido de manera fiel por los poderosos. E incluso, cuando surge alguna nueva nación, como por ejemplo, el clásico ejemplo del que echo mano siempre, la Roma antigua, peleó en contra de Cartago y se consolidó como el poder hegemónico en el mundo de aquel entonces y le valió queso a los romanos hacer y deshacer con todo lo que se le viniera en gana. Creo ya se los dije en una ocasión, los romanos esgrimían la excusa de llevar la civilización a los pueblos bárbaros. Pero, estuvieron a punto de hacer una excepción cuando se apoderan de Grecia, no la destruyeron, incluso, latinizaron mucha de la mitología y cultura en general de la gran Hélade. Por lo que ahí no cabía el apoderarse de ese territorio, porque la antigua Grecia ¡Era y es la cuna de la civilización occidental actual! Otro tanto se podría decir de Egipto, una civilización ancestral ¡Y fue absorbida por el poder de Roma! O sea, el vencedor no respeta nada, actual conforme a su interés y capricho.

SIC VOLO SIC JUBEO STAT PRO RATIONE VOLUNTAS

Hablando de los romanos de la antigüedad, en una ocasión les transcribí una frase que pintaba de cuerpo entero a la roma conquistadora y tal vez esta frase fuera el antecedente de la muy francesa de “El Estado soy yo”, pronunciada por el rey Luis XIV, creador del absolutismo monárquico. La frase en cuestión es: “Así lo quiero, así lo mando y mi voluntad es motivo suficiente”. Esa podría ser muy bien la divisa de los “primos”, la cual podría sintetizarse con la de: “America for the americans” (América para los americanos).

SE METEN Y HAN METIDO CUANTAS VECES QUIERAN

A México lo que menos le ha respetado los EUA es la soberanía, en la actualidad, ahí están en tráfico de armas de los EUA hacia nuestro país. En el pasado, cuando se clavaron más de la mitad del territorio nacional (ahora que me acuerdo, le han tirado la bronca a Cortés, pero nada se le ha dicho a los “gringous” sobre este “detallito”), como también, cuando Villa ataca Columbus en 1916 y el ejército de los “primos”, sin declaración de guerra y mucho menos permiso del Gobierno de Carranza, invade territorio nacional en búsqueda de Villa y sus huestes, no pudiendo encontrar ni a uno ni a otro, y en todo momento recibieron los “primos” la hostilidad de los connacionales, por lo que finalmente, once meses después ser marcharon de regreso los güeros a su casa. Incluso, se cuenta que el entonces joven George Patton, persiguió a Villa en un vehículo al que le había instalado Patton una ametralladora. No tuvo éxito alguno, no alcanzó al canijo Doroteo Arango. Así que no hay que hacerle al cuento, los EUA son los que mandan y les vale queso la soberanía del país que sea, mucho más de éste ¡El continente americano, propiedad de ellos!.

