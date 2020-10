En la opinión de Buenos días…

BUENOS DIAS

¡AGUAS, LA CUESTIÓN ESTA QUE ARDE!

Por si las moscas, tenga mucho cuidado con el COVID-19. Es el tercer día consecutivo que hablo de esta pandemia, pero resulta que el rebrote otoñal está muy en serio. Que más diéramos porque volviéramos a salir como otrora, abrazar a los seres queridos; principalmente a los ancianos (¡Hijos!, me acordé que hace seis años estoy considerado uno de ellos). Vamos a decir “los más grandes”. Pero no, porque ahora está peor que al principio el contagio.

NO SE CONOCE DEL TODO AL VIRUS

Hay más conocimiento sobre el tema, pero se sigue sin conocer del todo al virus y es ¡Terrible! Sobre todo la sintomatología, que está de cocol. Bueno, pues deben cuidarse mucho, es en serio. Nada más consideren que Gatell ya está diciendo que si no tenemos cuidado, podemos ocasionar un explosivo rebrote. Por lo tanto, interprétenlo de que ya está explotando.

Por lo tanto, no nos cuesta nada lavarnos las manos, cada vez que podamos y con seguridad cada vez que toquemos algo que pudieran estar contagiado. Usa el TAPABOCA, pero bien usado, no que luego andan como si trajeran portapapadas, pues traen nariz y boca destapadas; dejando que el tapabocas cuelgue debajo de la barba. ¡Y así andan por la calle! No salgan si no es algo urgente o necesario de hacer, manténgase todo el tiempo que puedan en casa ¡Y no le den la mano a nadie! Ni anden tocando a nadie. Es lo menos que podemos hacer por nosotros mismos y por los que queremos.

AFORTUNADAMENTE RECTIFIQUÉ

A mediados de marzo de este año, yo era uno de los escépticos que no creía en la enfermedad, para mi incluso era una excusa del gobierno para tenernos controlados, pero casi en ese tiempo comencé a darme cuenta de que la cosa iba en serio y comencé a cuidarme. Y finalmente no le doy la mano a NADIE, porque para empezar, esa es la mejor manera de agarrar gérmenes, bacterias y virus. Pues la gente es muy descuidada, e incluso, van al baño y no se lavan y gustosos andan saludando a todo el mundo convidando de su porquería. Recuerden que les decía mucho antes de que esto empezara que la mejor manera de saludar era a la japonesa: nada más haciendo una genuflexión ¡Y, se acabó!

Bueno, pues ahora ya es una exigencia y así debe de quedarse en lo sucesivo ¡Nada de hacer concesiones!

REACCIONAN ANTE EL REBROTE

En Alemania, la canciller, Ángela Merkel, ha dicho que este va ser un invierno “difícil”, porque ya mandó a todo el mundo a resguardarse. Y esto lo ha de haber dicho en virtud que allá debe de estar el frío bastante pesado y los espacios cerrados son el “paraíso” para el Covid-19. Por lo tanto no se debe meter personas ajenas a casa, so pena de que todos terminen contagiados. En Francia ya están confinados todos a partir de hoy y España les ha seguido. Luego entonces, es que la cosa está TERRIBLE. Y por lo tanto nosotros debemos concientizarnos de que debemos observar estrictamente las normas de higiene, pues no creo se nos pida que nos quedemos obligatoriamente en casa.

