En la opinión de Buenos días

BUENOS DIAS

¡VAYA QUE SI LES GUSTA EMPINAR EL CODO!

Me invitaron a visitar una congregación de aproximadamente 150 habitantes, en plena sierra veracruzana. Les cuento porque al estar hablando con uno de sus habitantes le preguntamos si no había llegado el COVID-19 a tal sitio, respondiendo: “El bicho no llega allá, porque además de estar muy alto en la montaña, si llega, el viento se lo lleva de inmediato ¡Además!, el mejor antídoto para tal animal es la caña ¡Con un cañazo se acaba toda enfermedad!”. Tan a la mano tenía un envase de Coca Cola de 2 litros. ¡Lleno de caña! Mismo que nos mostró muy ufano.

VAMOS PARA SOCIEDAD AMERICANA QUE VOLAMOS… PERO JODIDOS

Les relato la conducta de esta persona, porque la podríamos tomar como la clásica de una habitante de una congregación perdida en la serranía, sin mayor información y preparación. Pero lamentablemente no es así, esa es la actitud que guarda la mayoría de la ciudadanía en el país, principalmente en las grandes urbes donde se concentra la mayor parte de los que concurrieron a estudios universitarios. Podríamos diferenciar a la persona de la congregación de los que están en los grandes centros urbanos, porque allá toman caña y en la ciudad licor de marca, pero en ambos casos en cantidades industriales, siendo el alcohol parte primordial y necesaria para divertirse. Además, si consideramos el creciente consumo de enervantes por parte de los jóvenes y de los no jóvenes, de la creciente violencia que prevalece y va en crescendo ¡Estamos valiendo queso como sociedad!

“SIN EMBARGO SE MUEVE”

En fin, estaba en la pandemia, retomamos en tema, es motivo por el cual hemos bajado la guardia en toda una serie de medidas profilácticas que habíamos tomado y ligeramente se abrió la economía y ahora tenemos un significativo rebote, no admitido por el gobierno, pero… usando la frase de dijo Galileo Galilei, cuando fue obligado por la Inquisición a retractarse de su afirmación de que la Tierra es la que se mueve alrededor de sol, dicen que dijo entre dientes: “Y sin embargo se mueve”. Así en México: “Sin embargo vamos que chutamos para ser infectados”.

VA DE NUEZ ALEMANIA Y FRANCIA… SIGUE ESPAÑA, INGLATERRA, MÁS LO QUE SE ACUMULE

Alemania y Francia han ordenado el confinamiento una vez más, porque el rebrote de COVID-19 no cede, por lo tanto se requiere que la gente se guarde. No tardan en seguirlas España, Italia, Inglaterra y el resto de Europa, en su búsqueda de bajar de nuevo los contagios. En cambio, en México ¡No pasa nada! Indudablemente que algo debe tener la llamada raza de bronce que no nos ataca el virus la virulencia correspondiente. Pero por lo pronto, en la Cámara de Senadores ya van 4 senadores con COVID-19 (y eso que cumplen con “espartana” disciplina sus protocolos sanitarios.

POR SI LAS MOSCAS CUIDENSE

Como cada quien tiene su versión del COVID-19, así como sus estadísticas, incluido Gatell; les recomiendo que se cuiden mucho; no vayan a caer en la tentación de que todo va estupendo, que ya doblamos la pandemia ¡Y nos vamos a la pachanga! Pues dicho de paso, nunca ha estado domada la pandemia. Guarden casa lo más que puedan y permanezcan aislados.

