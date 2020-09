En la opinión de Buenos días…

BUENOS DIAS

UN MUNDO CONFUSO

Estaba viendo ayer las protestas que se dieron en la Ciudad de México con motivo de Día de la Acción Global por el Aborto Legal. Se veía a un grupo de mujeres rodeadas por policías que les impedían el acceso al zócalo y las mujeres aventaban de todo a los policías y estos las rociaban con líquido de extintores para combatir incendios. Por cierto, que tan a la mano estaba una motocicleta “mal estacionada” y las mujeres en protesta le prendieron fuego.

Yo me hago la siguiente pregunta ¿Si el aborto está permitido en la Ciudad de México, por qué la protesta debe de hacerse ahí? Podría ser en Veracruz, Monterrey, Guadalajara, etc. ¿Pero en la Ciudad de México? En fin.

NO REPRODUCIMOS EN FORMA ESPELUZNANTE

Sigo sin entender por qué no se aprueba el aborto, si de todas formas se practica en forma clandestina, qué más da que sea en forma asistida si se legaliza. No creo que consideren mantener el control natal por esta vía ¡Si la humanidad se reproduce en forma catastrófica!

¡Y ESO QUE YA NO SON FAMILIAS DE 10 HIJOS!

Tan solo en México, en 1920 existían 15,300, 000 mexicanos ¡Y estábamos saliendo de la Revolución Mexicana! Para 1970 éramos ¡63 millones de mexicanos (yo tenía 16 años)! En 2020 somos conservadoramente ¡128 millones! Por lo tanto en un siglo nos hemos multiplicado un poco más 8.5 veces ¡Ni hablar del mundo entero!

DEBERÍAN DE APROBAR EL ABORTO

Anécdotas aparte, creo se debe dar un análisis muy objetivo al tema aborto; muy aparte de los “ismos”. Pues de que se practica ¡Se practica! Teniéndose como resultado la muerte de la madre y del producto en la mayoría de las veces, por la falta de asepsia y que por lo regular son gente sin el mayor conocimiento las que los practican. Esto ya lo he expuesto miles de veces. Por lo tanto, permitan el aborto legal y asistido y que se lo practiquen las que quieran.

“¡ES UN PECADO Y ESTÁ PENADO POR LA LEY!”

Recuerdo cuando adolescente trabajaba en el Hotel Veracruz, y me quedaba con la pupila cuadrada de oír a los compañeros platicar que sus mujeres ya llevaban 2 o 3 abortos. Clandestinos indudablemente. Al ver la cara que ponía me decía: “Tú estás muy joven y no sabes lo difícil que es mantener a los hijos”. Yo les argumentaba que eso estaba prohibido por la ley y la Iglesia. Y nada más acataban a reír.

Hoy, que ya estoy en la tercera edad, me doy cuenta que si en 1970 implicaba un gran problema sostener un hijo ¡50 años después debe ser todavía peor! Y las personas de las que les hablo no ganaban mal ¡Imaginen a los de escasos recursos!

QUE LO APRUEBEN

Por lo tanto, sustentado en números duros, es que me atrevo a decir que el aborto debe aprobarse y dejarle de hacerle al cuento y a la telenovela. ¡Si de todas formas lo están haciendo y con grandes riesgos! Mejor que lo hagan en forma asistida.

Pero en fin, esa es mi aportación al mundo confuso en que vivimos. Mejor es el aborto a tener niños en condición de calle experimentando horror y medio.

