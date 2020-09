En la opinión de Buenos Días…

BUENOS DIAS

ESTAMOS FRITOS

Una amiga me envió un aviso que explica que estamos en la fase de mitigación de la pandemia, pero, no implica que se está “mitigando” la peste, sino que debemos tomar más precauciones ahora. O sea, ya no es que llegue un extranjero y nos infecta, no, ahora ya la infección toma carta de naturalización y se ha convertido en ciudadana y nos vamos a empezar a infectar nosotros solitos.

Equivale entonces a que con menos ganas se debe ir a visitar a los amigos y ¡Menos debe uno estar en la calle viendo cómo perdemos el tiempo!

DEBEMOS EXTREMAR CUIDADOS

En pocas palabras debemos cuidarnos más, en virtud de que ahora la enfermedad se ha vuelto local y cualquiera puede resultar contaminado y comenzar a regar su “virtud” en forma prolija. En pocas palabras, como señalo en el título: ESTAMOS FRITOS.

No cabe duda, el actual virus COVID-19 nos vino a cambiar hasta el modito de andar ¡Ah, se me olvidaba comentarlo! No están inmunizados los que ligaron el COVID-19, en menos tiempo de lo que creían pueden perder la inmunidad y ligar “un segundo tiempo”. Así que

¡Cuidado!

¡DIOS MÍO Y JESÚS MÍO!

Explica que todo lo que se reciba en el domicilio, todo ¡Absolutamente todo, debe sanitizarse! ¡TODO!

Yo que hace escarnio de mis amigas que ya parecían representantes de SANIDAD, pues desinfecta todo en antes de entrar en su casa ¡Hoy parece ser que hay que hacerlo! Por lo pronto, todo cuanto toquemos debemos inmediatamente lavarnos las manos ¡Que espantoso!

El panorama no es nada halagüeño, todo lo contrario. Con las bajas temperaturas se van a dejar venir las enfermedades respiratorias y con ello sepa la bola a donde vamos a ir a parar.

EL BUEN HUMOR QUE TODO LO CAMBIA

¡Dios mío! No cabe duda de que al mal tiempo buena cara ¡No faltaba más! Otra amiga me ha enviado una imágenes donde se ve una caja de golosinas (parecen ser chocolates) y ella exclama sorprendida: “¡Mira, Inés lo que dice aquí: Exceso caloría, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas!”. A continuación se deja ver en la imagen a la tal Inés y se trata de una viejecita, respondiendo a lo que su amiga le acaba de informar muy alarmada: “¡Me vale madres!”. Y pa’dentro.

En fin, no bajemos la guardia y mantengámonos informados de este asunto de coronavirus, pues es cierto. Indudablemente que este virus se trata de las vías respiratorias incuestionablemente, mismas que se ven severamente afectadas por la temporada de temperaturas bajas y en una de esas es en COVID-19 ¡Y en la “drema”!

¡HASTA A UN SERVIDOR PASARON A ARDER!

Si antes se decía que “Enero y febrero desviejadero”, creo en esta temporada de fríos, vamos a ser testigos o partícipes por demás activos de “Otoño e invierno SÚPER DESVIEJADERO”. Lo lamento y en serio, porque hace seis años oficialmente entre a la fase de la tercera edad, por lo que es lo mismo: “A la gente que ya no paga tenencia” en virtud a la edad.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.