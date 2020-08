En la opinión de Buenos Días…

BUENOS DIAS

¿TE QUEDÓ CLARO? Se ve a un marido argentino gritarle a su esposa, absolutamente colérico desde una puerta que da a la sala de la casa, totalmente fuera de sí: “¡No, no es como vos decís, no es como a vos se te ocurre! ¡Acá el que tiene el hombre en la casa soy yo! ¡El que pone los huevos en la casa soy yo! ¡Vos estás equivocada, tenés que cambiar tu manera de ser, no puede ser así! ¡Y sí a mí se me canta mañana ir a tomar una birra con el Chuy, con el Brayan o con quien quiera, voy a ir, me voy a tomar ya birra! ¡Andá sabiéndolo!”.

Muy disgustado el hombre maduro, más o menos en sus 50 abriles, regresa sobre sus pasos y en tono de voz normal, pero sin perder el enfado, como hablando consigo mismo, entra a la cocina, plantándose en el fregadero y dice: “Así le voy a decir mañana cuando se despierte, mientras voy a lavar los platos”.

LA CLASE DE INGLÉS Pregunta: ¿Cómo se dice hermana en inglés? Respuesta: Sister. Pregunta: ¿Y si es gordita? Respuesta: Cisterna.

EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 1.- Pregunta: Nivel de inglés: “alto”. 2.- Traduzca “coche” y “hombres”: “Car/men”. 3.- Ahora úselo en una oración: “Car/men, se me perdió la cadenita, con el Cristo el Nazareno que tú me regalaste. Car-men, que tú me regalasteee!” ¡Contratado! ¿QUÉ TE GUSTA QUE TE HAGAN?

Una muchacha está narrando lo que le pasó en una ocasión: “Me preguntó qué era lo que más me gustaba que me hicieran, le dije ¡Ay, pues…! Es que me da mucha pena decirlo, porque nunca me lo han hecho y no sé cómo se siente, y me dice: “Tú dime ¡Yo te lo hago!”. Entonces le dije ok, bueno, muy bien… a mí me gusta que me hagan el quehacer.

