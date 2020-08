En la opinión de Buenos Días…

LO QUE PARECE, ES

Como dijera el siempre bien recordado Germán Dehesa: “Hay aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Mi pantano es de esos”. Esa es la frase que debe citar el presidente y no la de Díaz Mirón, en su poema “A Gloria”, en donde escribió “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan…

¡MI plumaje es de esos!”. Pues el presidente con los eventos de su hermano Pío recibiendo “apoyos”, lo quiere exonerar. Incluso su esposa, en una ceremonia “a modo” dijo: “Leona Vicario también dio dinero y no la grabaron”. Pretendiendo justificar a su cuñado recibiendo “aportaciones”.

¿QUIEREN TAPAR EL SOL CON UN DEDO?

Quieren ahora con referencias mal hechas justificar al cuñado que recibió dinero a escondidas. Pues toda aportación debe ser declarada y quien la recibe expedir el recibo correspondiente debidamente foliado. Lo que el hermano de la presidenta sencillamente fue dinero ilegal, que jamás fue reportado al INE y cometió y por lo tanto está en flagrancia y ellos, el presidente y su esposa, están tratando de cubrir a un delincuente. Que mienten comparando a una heroína de la Independencia con “Pío pillín, canallín”.

NO ESTÁN PARA JUZGAR O EXONERAR A NADIE

Digan lo que digan, se pongan como se pongan, ellos (la “famiglia” presidencial), no son quien, para juzgar, calificar o descalificar, exonerar o condenar asuntos que deben seguir un proceso. Han demostrado y confirmado no tener calidad moral para hacer observaciones al respecto. Nuestra Constitución Política no contempla la voluntad presidencial para exonerar o culpar, TIENE QUE ESTAR SUJETO A PROCESO. Todo lo que digan en contrario están protegiendo al hermano y al cuñado. Tan simple como eso.

LA ESPOSA DEL CÉSAR…

En las postrimerías de la Roma republicana se decía que: “La mujer del César no solo debe ser casta, sino además parecerlo”. Esto por el divorcio de César de su esposa. Por lo tanto, con más ganas la familia del presidente, no solo deben ser honestos, sino además parecerlo.

NO HAY QUE BUSCARLE MUCHO, ES EL PODER JUDICIAL QUIEN DEBE JUZGAR

No hay que darle muchas vueltas al asunto, el hermano Pío debe de defenderse en los tribunales y estos no hacer alarde de influyentismo. Pues estamos ante un caso que por más que quieran favorecer al hermano del presidente, es un caso que está a la vista de todos, agravado además porque el hermano presidente dijo en su toma de posesión que iba a proceder en contra de cualquier integrante de su familia y con rigor si quebrantaba la ley. A los ojos del pueblo están las grabaciones que muestran al hermano Pío recibiendo dinero ilícito de acuerdo con la ley vigente. Por lo que el presidente debe sacar las manos y dejar que el proceso fluya como debe ser. Caso contrario, estaremos ante un caso de influyentismo, favoritismo y gracia por tratarse del hermano del presidente. Y entonces todo esto probaría que estamos peor que como se venía haciendo la “impartición de justicia”.

“Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, reza el refranero popular. Por lo que haya sido la cantidad, de ser culpable, se debe aplicar la ley.

Votamos en contra de la impunidad e influyentismo. Deben dejar que fluya la ley, si no, estarán probando que son más de lo mismo, pero a la quinta potencia.

http://losbuenosdias.blogspot.com