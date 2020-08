En la opinión de Buenos Días…

“PÍO PILLIN CANALLIN”

“Y tú qué te creías, el rey de todo el mundo…”. Con el debido respeto (alocución usada por el Peje cada vez que va a joder a alguien), agarraron al Peje como al Tigre de Santa Julia: ¡Defecando! ¡Qué barbaridad, ÉL, ÉL que se la pasaba diciendo que ya se había acabado la corrupción, miren con lo que salió! ¿Dónde está el DECÁLOGO que escribió para los mexicanos? ¡Se quedó sin abuela! ¡No tiene nombre! ¿Con qué irá ahora a salir para acallar al pueblo de México? Si tiene un mínimo de vergüenza debería renunciar a la Presidencia del país. Él que se decía de “estatura moral” ¡Jajaja! Tanto lo pregono el bueno para nada de López-Gatell ¡Que han quedado los dos encuerados a media calle!

¡LA DEMANDA FUE PRESENTADA!

Precisamente les decía ayer sobre Anaya y veo que ya presentó la demanda contra Emilio Lozoya, ahora hay que esperar que la SCJN no salga con alguna artimaña para no darle curso, porque quedará evidenciado que al Poder Judicial de la Nación carece de absoluta independencia y lo mangonea el Poder Ejecutivo. Quedará haciendo un triste papel; como el “alto vacío”, como le pusieron a aquel Presidente de la SCJN que en los tiempos de López Portillo, no se había resuelto todavía nada sobre el amparo que dijeron los banqueros harían, y salió a gritar a los cuatro vientos que nada tenían que hacer los banqueros con respecto a la estatización de la banca ¡Una vergüenza! Si mal no me acuerdo era un señor que de apellido Del Río y “fingía” ser el Presidente de la Corte. Vamos a ver si como roncan duermen.

SE VE LE DOLIÓ LA BALCONEADA ¡UNA SOPA DE SU PROPIO CHOCOLATE!

Ayer se vio a López desenganchado en “La Mañanera”, salvo cuando se paró el último “periodista” para hacerle la pregunta a modo, que ni por la respuesta era necesario escuchar, él mismo lo había dicho todo, y López intentó “defender” lo indefendible ¡Ah! Amenazó con más circo.

Le dieron una sopa de su mismo chocolate. Él siempre difama, exhibe, dice pero no prueba nada. Ahora le taparon la boca con los videos de su hermano Pío, en los cuales falto que sacara las ligas… pero si saco las bolsas.

LAS GRABÓ ÉL MISMO DAVID LEÓN ROMERO

David León Romero, grabador de los vídeos citados, acababa de ser nombrado por López como Director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, concebida por López para acabar con la corrupción, que dice él, predomina en la industria farmacéutica nacional. Cuando las bolsas millonarias fueron entregadas al hermano Pío, David León Romero se desempeñaba como consultor privado, asesor de Comunicación Social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Los videos se grabaron en 2015 e iban a ser utilizados para fortalecer a Morena en la contienda electoral del 2018 (según se deja escuchar en los videos por estos dos conspicuos y altamente “honrados” operadores). Iba a tomar posesión de su nuevo cargo el próximo domingo, ahora tendrá que esperar hasta que se “aclare” el “malentendido”. O sea ¿Ves?

“PA´LOS TOROS DE JARAL ¡LOS CABALLOS DE ALLÁ MESMO!”

Comentando con un amigo el suceso y el posicionamiento que al respecto debe adoptan Anaya, decía él que López es perversamente inteligente y no le dará mayor chance a Anaya. Yo le rebatía que se serlo, no habría sucedido lo que sucedió. Pero, de ser el caso, Anaya debe de pedirle asesoría al Jefe Diego, que también se las sabe de todas, todas. Total, para cabrón, cabrón y medio.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.