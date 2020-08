En la opinión de Buenos Días…

¡Y VUELVE LA MULA AL TRIGO! TRUMP VS MÉXICO

La obsesión de Trump de “Hacer América grande de nuevo” (refiriéndose a “Hacer grande a los EUA de nuevo”, pues para ellos, los gringos “América” son los EUA, el resto de los países del continente Americano son simples colonias), lo ha llevado a hacer el ridículo más grande de la historia en su país. Haciendo que los EUA pierdan liderazgo en infinidad de sitios en el mundo. Habría que ver como China (¡Lamentablemente!) ha ido llenando un sinfín de espacios que ha venido dejando Trump con su presidencia errática y ofensiva para muchos países del mundo, principalmente el nuestro.

QUE FEO QUE LOS EUA PIERDAN LIDERAZGO

Escribo entre paréntesis la palabra LAMENTABLEMENTE, porque con su acción, Trump debilitó a su país, no lo hizo “grande de nuevo”. Lo debilitó, creando con ello una crisis económica y en todos los órdenes, que con la pandemia se ha visto agravado y puede parar en un enfrentamiento bélico de proporciones apocalípticas.

China ha avanzado tanto, que está ya en la carrera espacial. Y todo por estar Trump pensando en estupideces, lejos de trabajar en los distintos terrenos donde su país ha perdido liderazgo, con el fin de mantenerse realmente fuerte.

OJALÁ TARDE MÁS EN ROMPERSE EL FRÁGIL EQUILIBRIO

Los chinos únicamente han aprovechado todas la metidas de patas, para ellos sí, ir consolidando su poder en el orbe. Cuando los EUA han tenido todo para continuar como nación hegemónica, pero Trump y sus sandeces han acelerado la caída de su país.

NADIE LA LIBRA HOY

Si observamos, previa a las dos Guerras Mundiales (que prácticamente fue una, pero hubo un in pace de 14 años para recuperarse y reanudar hostilidades, la protagonista volvió a ser Europa), la crisis no alcanzó en los hechos a todas las naciones del mundo. Hoy desafortunadamente alcanza a TODOS, nadie se queda afuera.

Por lo que si consideramos que los EUA han perdido liderazgo, no crean tampoco que lo vaya a entregar fácilmente. Por lo tanto, la próxima administración a gobernar los EUA deberá desplegar una estrategia casi quirúrgica para no ser desplazados a un segundo o tercer lugar, no sin antes hacer uso de la fuerza militar.

El mundo está en crisis y lamentablemente los líderes de Occidente, quitando a Ángela Merkel, que ya está bastante desgastada y cansada, no se hace uno.

DEBEN IRSE CON MUCHO CUIDADO

Hace 75 años, cuando finalizó la II Guerra Mundial, China estaba en la olla, sujeta a una serie de conflictos bélicos que desgarraban la nación, que parecía de un momento a otro las potencias mundiales se repartirían los despojos de dicho país ¿Cómo se ve actualmente China? ¡Muy fuerte! Y no quisiera decirlo, en primer lugar. Lo cual deploro, pues las cosas no se van a dar tan fácilmente como parece. En el pasado la nación que emergía en el contexto mundial, lo hacía fuerte y poderosa, como los EUA al final de la II Guerra Mundial. Pero en el presente, los EUA no harán lo que la Unión Soviética en 1991, firmar el final de la misma y levantarse de la mesa e irse, como lo hiciera Mijaíl Gorbachov. Va a mediar de por medio el poderío nuclear… Y no habrá vencedores, ni aliados que aplaudan al vencedor, se los puedo asegurar.

