En la opinión de Buenos Días…

AHORA ME HE CONVERTIDO EN LA MUERTE, EL DESTRUCTOR DE MUNDOS

Frase del Bahgavad Ghita, libro sagrado del hinduismo de donde J. Robert Oppenheimer la tomó para pronunciarla después de la explosión de “Trinity”, la bomba atómica experimental que hicieron detonar el 16 de julio a las 5:29 de la mañana, en Álamo Gordo, Nuevo México. Oppenheimer había dirigido el proyecto Manhattan, que tenía como fin la construcción de la bomba atómica. Cosa que llevaron a cabo.

LA FRASE QUEDÓ PARA LA HISTORIA

El pasado 6 de agosto del presente año se conmemoraron 75 años de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, que bautizaron con el nombre de “Little boy” (muchacho pequeño) y a los 3 días, el 9 de agosto detonó la segunda, “Fat man” (hombre gordo), sobre Nagasaki. La primera era de uranio y la segunda de plutonio. Desencadenando ambas una lluvia de fuego y destrucción en ambas ciudades, como nunca antes había conocido la humanidad. Considerando muchos que la era atómica comenzó con la detonación de la bomba en Hiroshima, pero realmente, lo que no saben muchos, es que comenzó el 16 de julio de ese año con la explosión de “Trinity”, que hiciera al Oppenheimer acordarse de las palabras de Vishnu, miles de años atrás.

NO SABÍAN LO QUE IBAN A TIRAR SOBRE HIROSHIMA

Los tripulación del avión “Enola Gay” (nombre de la madre de quien piloteaba el avión, la señora Enola Gay Tibbets, él se llamaba Paul Tibbets), no tenían ni idea de lo que iban a aventar sobre Hiroshima. El piloto que tomó la fotografía del la explosión de la bomba atómica recién lanzada por ellos, dijo con voz trémula y quebrada, por el asombro de ver lo acontecido, en lo que veía cómo se formaba a lo lejos una nube en forma de hongo: “Oh, Dios mío, qué hemos hecho”.

LOS INVOLUCRADOS NO TERMINARON NADA BIEN

Serán pita o moradas, pero al parecer todos los que tuvieron relación directa con este hecho, vivieron siempre con arrepentimiento y ya no les fue nada bien. Es más, hasta el Presidente Truman que fue quien ordenó el bombardeo, incuestionablemente quedó “tocado” por los hechos tan horribles que tuvieron lugar, que su epitafio fue: “I did what I had to do” (hice lo que tenía que hacer), o sea, hasta en la hora de morir les pudo la matanza a que dieron lugar.

ERA NECESARIO TOMARÁN LA DELANTERA A LOS NAZIS

Oppenheimer vivió siempre sumido en la melancolía recordando de lo que había hecho para la humanidad, sabía que había abierto el huevo del diablo. Pero, el proyecto “Manhattan”, se creó a partir de una carta de Einstein al presidente Roosevelt, donde le urgía hacer algo al respecto, pues no quería que los nazis tuvieran la bomba.

TENÍAN QUE PROBAR LAS BOMBAS

Para el momento que lanzaron las bombas sobre las ciudades japonesas, Japón estaba ya en la lona, era cuestión de días en que cayera. Pero, ya tenían el “producto” y debían probarlo sobre piel humana, pues era una bomba de uranio y la otra de plutonio y debían ver los efectos de ambas sobre los japoneses que en esta ocasión sirvieron de “conejillo de indias”.

