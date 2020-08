En la opinión de Buenos Días…

¿QUÉ ES EL LUJO?

Nos hicieron creen que el lujo era lo raro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar.

Lujo es estar sano. Lujo es no pisar el hospital.

Lujo es poder pasear por la orilla del mar.

Lujo es salir a la calle y respirar sin mascarilla.

Lujo es reunirte con toda la familia, con tus amigos.

Lujo son las miradas.

Lujo son las sonrisas.

Lujo son los abrazos y los besos.

Lujo es disfrutar cada amanecer.

Lujo es el privilegio de amar y estar vivos.

Todo es un lujo y no lo sabíamos.

¡BENDITO INTERNET!

Lo que les acabo de contar me llegó por el Internet, que al igual que llegan cosas de las que me río, llegan cosas sin valor alguno, pero ¡Es bueno recibir el Internet y saber discernir entre lo bueno y lo malo!

En muchas ocasiones se los he mencionado que en la Biblia hay tres frases que me causan asombro, siendo una de ellas la que corresponde al Génesis 3: 5: “Y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal (Eritis sicut deii scientes bonum et malum –en latín me fascina-).

Cuando el “malo” en forma de serpiente tienta a Eva con el fruto ¡Zas! Que se lo come. Luego Yahvé se puso a repartir maldiciones a diestra y siniestra. Y según esto nos privó del paraíso terrenal.

Pues por lo regular todo tiene su lado positivo y negativo, y el Internet no es la excepción, eso sí, es una fuente inagotable de consulta. Expedita sobre todo, pues hizo pasar permanentemente en el librero o cuando no hay luz, a desempolvar los diccionarios.

VOLVIENDO AL TEMA

Hacíamos el “lujo” en cosas que por lo regular no podíamos obtener, o esforzándonos hasta rompernos el lomo cual bestias, para la obtención de “lujo” que no daría la “felicidad” completa, sin darnos cuenta que en las cosas simples está el LUJO.

Hoy con la pandemia lo podemos constatar fehacientemente. Despertar cada día es un lujo, ver el sol, estar vivos ¡El un lujo!

A LA MANO

Ojalá y tengan la dicha disfrutar diariamente del lujo descrito en este decir. Y no nos obcequemos en buscar “más allá de la creación, como más allá de los cielos, buscas la tablilla y el cálamo, el paraíso y el infierno. Se lo he comunicado a Nuestro Señor.

Él me ha respondido: “En ti se hallan todas las cosas: el paraíso y el cálamo, la tablilla y… el infierno”. Rompamos la inercia del condicionamiento de años.

