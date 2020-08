En la opinión de Buenos Días...

ESTAMOS ANTE UN CAMBIO TRASCENDENTAL

Lo más seguro que estemos ante un cambio muy importante, la Presidencia de los EUA. Ahora Donald Trump atenta incluso contra la Constitución política de los EUA, a la que los gringos le tienen un enorme respeto, y me consta, se la rifan el cuanto alguien atenta contra ella ¡El que sea! Y Trump está diciendo que cambiará la fecha de la votación presidencial por que él está viendo un posible fraude con los votos.

ESTO DEBERIAMOS DE APRENDER DE LOS GRINGOS

Hay que reconocer que los gringos no son como nosotros los mexicanos, que no importa cuán inepto, inútil, torpe y bueno para nada nos salga el presidente, aguantamos todo ¡Saqueos, demagogias, fraudes, inoperantes, corruptos, en fin, que abusen de nosotros como quieran y deseen, y tan solo hablamos y no actuamos!

SE LLEVARÁN A CABO LAS ELECCIONES

El tres de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y no importa cómo se ponga Trump, repare, gima, llore o grite, las votaciones sucederán en tiempo y forma. Nunca los gringos permitirían se les tratara como a un pueblo bananero, la ley se cumple porque se cumple. Por lo que me aventuró a decir que ganará Mr. Biden, y llegará a la Casa Blanca, de la que saldrá Trump con la cola entre las patas.

NI LA GUERRA DE SECESIÓN DETUVO LAS ELECCIONES

Ni la Guerra Civil logró cambiaran la fecha de elección, ni, aunque el “pueblo” aclamara a Lincoln o se atreviera a hacer la “votación a mano alzada”, la elección se llevó a cabo.

Nadie sugirió alguna acción contraria a la Constitución porque en los EUA la respetan a ultranza, no permiten en ninguna circunstancia que se altere o por muy poderoso que el presidente en turno ha lugar alguna aberración de ese tamaño. Sea como sea, los gringos sienten un enorme respeto por su Constitución y la defienden.

POCO LE DURÓ EL GUSTO DE FANTOCHE

Por lo tanto, parece ser tiene sus días contados Mr. Trump y él lo sabe que ya empezó con las absurdas amenazas, pero no se lo permitirán. Para los norteamericanos una cosa es el mundo y otra totalmente distinta que no se respete la Constitución de su país. Creo hasta los más fervientes trompistas, se le voltearían a la primera que fuese en serio en contra de su Carta Maga y hasta juicio político le hacen. Por lo tanto, el tres de noviembre se lo carga el payaso a Trump, por bravucón, fantoche pendenciero y por no saber actuar en tiempos de pandemia.

SE VA A QUEDAR MÁS SOLO QUE FRIJOL EN OLLA

Por lo tanto, el 20 de enero del 2021 estaremos inaugurando una nueva era en la que Dios mediante, Trump marche hacia la ignominia y Joe Biden acceda al cargo de presidente de los EUA. Ahí será el rechinar de dientes para muchos aquí en México, porque les van a cambiar hasta el modito de andar.

URGE QUE VUELVAN A UNIR A LOS EUA

No creo le enjuicien por tanta burrada hecha (que merecido se le tendría), pero EUA debe ser reunificado a velocidad estratosférica, pues es menester recupere el liderazgo mundial que al burro de Trump se le fuera de las manos. Y no es tiempo para seguirle haciendo el caldo gordo al Trumpas, sino de volver a unir al país.

