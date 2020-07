En la opinión de Buenos Días...

¿AMLO IGUAL A RUIZ CORTINES Y DON PORFIRIO? ¡NO MACHES!

Ayer el Presidente de incomodó con el desplegado que sacaron en Reforma varios intelectuales. Claro de que dichos intelectuales tienen manera de vivir y le vinieron dichos fondos procedentes de administraciones pasadas. Claro que no iban a vivir del aire. Valga la comparación hasta Sócrates vivir de lo que le allegaban sus amigos “ricardos” o los que estaban en el poder. No hay que exagerar. AMLO ha vivido siempre de lo que ha sacado del Gobierno, de lo contrario que nos de sus fuentes de ingresos. Que no nos diga que de vender sus libros, pues tal vez en su administración algunos de sus lambiscones, perdón, allegados, compren ahora sus libros, pero había que ver si efectivamente se vendía antes de que él fuera Presidente ¡Mentira de que eran best sellers! Si efectivamente él fuera un escritor, no necesitaría del “acordeón” electrónico que usa en sus “mañaneras” todos los días para estarle recordando cada vez que se le va la onda (lo cual es siempre).

“EL PRESIDENTE MÁS CRITICADO EN LA HISTORIA”

Dice es el presidente más criticado en la historia. Se comparó con Don Adolfo Ruiz Cortines, quien dijo le decían “viejito”. Hay que tomar en cuenta la tasa de edad en ese tiempo. No comparemos en índice de vida de ese entonces con el presente. En esos días alguien de 50 años ya era considerado un anciano. Hoy apenas está apenas en plenitud de su vida. Gracias a los avances de la medicina AMLO tiene 20 y las malas a favor. Además, Don Adolfo Ruiz Cortines atacó enfermedades endémica en el país, como el paludismo, que causaba gran mortandad entres los ciudadanos, principalmente entre la población del sureste (incluido Veracruz). El sin tener ni echarle porra a un López-Gatell, lo combatió hasta erradicarlo, lo cual pasó sin pena ni gloria, pero tuvo profundo impacto positivo en la sociedad. En cambio, AMLO, en marzo dijo a los mexicanos que él tenía los detentes a su favor y que no debían tenerle miedo al coronavirus los ciudadanos (ahí está el video por si lo quieren mirar). Y López-Gatell dijo en marzo, que el presidente estaba protegido por no ser corrupto y tener a su favor la honestidad. Cuando debía decir era urgente que se quedaran en sus casas y usar cubre bocas. En cambio, el presidente dijo que podían andar libres y no tener temor al contagio y “abrazos y más abrazos” ¿Recuerdan?

AMLO SOLO HA METIDO AL BOTE ÚNICAMENTE A ROSARIO ROBLES ¡Y TODAVÍA NO LA JUZGAN!

Ruiz Cortines no dudo un instante en meter al bote a todos los ferrocarrileros que andaban soliviantado los ánimos. No se trataba de hacer de los mexicanos una sucursal de Venezuela y de Cuba, sino mantener el orden. Eso no lo dijo AMLO. Además dijo que a quien más admiraba era al General Lázaro Cárdenas, por el gran amor que había tendido hacia México. No dijo nada sobre la mentira más pavorosa del General Cárdenas, la Expropiación Petrolera ¿Cuál expropiación? ¿Echar afuera del país a las compañías Americanas, inglesas y en menor proporción a las holandesas y alemanas? ¿A cambio de qué, de que el petróleo siguiera siendo industrializado en los EUA? ¿Cuál expropiación? Fue un acto de reivindicación para los EUA, pues a año y seis meses de dicho acto se declaraba la Segunda Guerra Mundial, en donde el energético fundamental era el petróleo ¿Y lo iban a dejar los americanos en manos de los mexicanos? ¡Nunca!

NO POR ESO SE DIGA EL “PALADÍN” DE LOS MEXICANOS ¡PARA NADA!

Mentiras todo lo que dice. Analicen bien lo que expresa y expresa puras mentiras. Los intelectuales a los cuales refuta, muy bien los puede llamar “vendidos”, pero no por eso debemos permitirle reducir a los mexicanos a un manojo de “elegidos” (su gabinete legal y ampliado) y el resto de los mexicanos una bola de pauperizados “gracias a la Cuarta Transformación” que ha dejado morir a los niños con cáncer en función de un supuesto acto en contra de la “corrupción”. Además de acrecentar el número de pobres en aras de combatir la misma corrupción. No y definitivamente no. Ruiz Cortines no tuvo a ningún López-Gatell para que le planeara “estadísticas” a modo, no mintió a los mexicanos en aras de “salvar a México”.

SE COMPARÓ CON DON PORFI POR LA EDAD. PERO QUISO EQUIPARARSE A ÉL ¡NI EN SUEÑOS!

Mañana les expondré los años de la Presidencia de Don Porfirio, con quien también osó compararse AMLO, dijo que ´por la edad, pero se comparó con él. Ni a los talones le llega a Don Porfis. Su gobierno, visto en retrospectiva, tiene más de luces que oscuridad. Y fue una época, le guste o no, de gran avance en el país. Y fue él quien dejó más que los cimientos, por no decir el México moderno. Que los gobiernos “revolucionarios” no lo quieran reconocer. es otro cantar, pero de que AMLO siga con la misma canción, es imperdonable.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: losbuenosdias@gmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.