En la opinión de Buenos Días...

“LUZ, LUZ, MÁS LUZ”

La frase del título, dicen fueron las últimas palabras de Goethe, el máximo escritor en la Literatura Universal que haya producido la humanidad (lo que he leído de él es extraordinario, destacando su novela “Fausto”), de acuerdo con lo escuchado a dos ávidos lectores, Don Juan Malpica Mimendi y el Dr. Lucas Deschamps.

NO ES GOETHE EL TEMA ¡ES LA CFE!

Pero no es de Goethe de que quiero hablar, sino que vinieron a mi memoria tales palabras cuando en casa de un amigo, con quien quede de verme en su casa a las 9:45 A.M. para desayunar en su casa, resulta se fue la luz a las 10 A.M. ¡Exactamente! Constate la calidad, eficiencia y excelencia en el servicio que sigue prestando la CFE a la comunidad ¡Esta peor que nunca! Resulta que a mi amigo y a mí nos dieron la 11, y las 11:30, hora en que me retiré de su casa, pues había terminado el desayuno y la sobremesa. Yo le había dicho a mi anfitrión que la luz llegaría pronto; él me dijo que en ocasiones ha durado hasta más de doce horas en venir. Yo le jugué al positivo ¡Pero ni maíz paloma! Me retiré dándole las gracias a mi amigo y su familia, disculpándose ellos por la ausencia de la energía eléctrica, le dije a mi anfitrión que era irrelevante pero, que le llamaría en la tarde para que mi dijera la hora en que había regresado ¡Volvió hasta las 4 de la tarde!

¡ABAJO LOS CONSERVADORES!

Lo de la calidad mundial se lo pasan por el arco de triunfo la CFE. Cuenta con un equipo obsoleto y arcaico ¡Están en la lona! ¡Pero la culpa la tienen los conservadores! La lana está en el “Procurement departmet”; eso lo aprendí en mi paso por Laguna Verde, eran los puestos de dicho departamento eran para los recomendados y eran ¡Los más peleados de la planta! ¡Hijoles ahí si había billetes! Total, se le agregaba a la factura final ¡Y todos felices! Lo malo que salía de los impuestos. Y a como se ve la cosa ¿Ahora quién sabe cómo se llame al departamento de compras de CFE?, pero se la deben de estar gastando igualitos que el de “Procurement” que les menciono.

“LÁSTIMA QUE ESTÉ SUCEDIENDO EN PLENA 4T”

Recuerdo cuando comentaron en “las mañaneras” las alzas en los recibos de la CFE, AMLO se atrevió a decir (si dice tajante, asegurándonos a los mexicanos ¡Que somos un ejemplo para el mundo en el combate al Covid-19! ¿Qué no se atreverá a decir? Cuando que estamos enfrentando en el país entero un contagio brutal): “Se trata de dos o tres recibos locos que salieron ¡Vayan a la oficina más cercana de la CFE y se los arreglan! Y asunto arreglado”.

CREO RECORDAR ESTABA BARTLETT PRESENTE

¡Como si todo fuera así de fácil! Una sonriente secretaria de CFE, ofreciendo la bienvenida e invitando café, nos pide tomar asiento a esperar al superintendente que prontamente nos recibirá y hará los ajustes del caso ¡Si Chucha! ¿Y tu nieve de qué la quieres?

ESTABAMOS MEJOR CUANDO ESTÁBAMOS “PIOR”

Se ve que ya se le olvidó al presidente que a sus paisanos los de Tabasco, les perdonó la deuda de tenían con CFE ¡Obvio, ya era el Presidente! Promesa de campaña cumplida a los tabasqueños ¡Y párenle de contar! El resto de los mexicanos (incluido ahora los tabasqueños) ¡Tienen que pagar “los recibos locos” y sentarse a esperar al día del Juicio Final a ser atendidos por CFE!

¡Qué bárbaros! De toda la vida la Comisión Federal de Electricidad a estado en la calle ¿Pero ahora? ¡En plena Transformación se pone aún peor la cosa!

¡ASÍ HA DE ESTAR EL DESMADRE QUE SE TRAEN!

Duran más tiempo en la 4T en arreglar los cortes de luz. Lo peor que suceden en plena noche y duran hasta al medio día del día siguiente. Ahí la llevan, vamos a ver para mitad del sexenio si ya estamos tan “progresistas como Venezuela”, que no tienen ni gasolina. Por cierto, que va al alza, cuando los precios internacionales del crudo siguen a la baja.

