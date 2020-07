En la opinión de Buenos Días...

QUEDENSE EN CASA, SI NO TIENE QUE SALIR NO LO HAGAN

Ahora la recomendación viene de muto propio, ayer me habló un buen amigo al que siempre estuve por hablarle y me dijo que estuvo 45 días fuera de combate porque resulta le dio CORONAVIRUS. Me recomendó altamente cuidarme e insistió mucho en que tuviera cuidado. El muncho más joven que yo, pero, desafortunadamente el Covid-19 no conoce hora ni fecha el calendario ¡Jala parejo!

NO IMPORTA, ES MENTIRA LO QUE DIJERON ¡NO SALGAN!

Si a esto se aúnan que TODO EL MUNDO ANDA YA EN LA CALLE (“el Presi dijo que ya podíamos salir, nada más cuidándonos”) ¡No salgan si no tienen nada que hacer en la calle! “Insisto y vuelvo a insistir sentado en este banquillo, que no han matado a ese torillo ¡Que me piquen el corazón! ¡Bomba!”. Todos los indicadores dicen que la enfermedad es TERRIBLE y por lo regular mortal. No anden buscándole chiches a la hormigas ¡No tienen! Deben cuidarse, nada de andar dando la mano a nadie, ni besando a nadie y bajo ninguna circunstancia ABRAZAR A NADIE. Si llegan a ir a parar a parar a terapia intensiva porque ya no puedan respirar, los van a inducir en coma y los van a intubar y así permanecerán por espacio de 2 semanas, y si la llegan a contar, la recuperación es lenta y nada confortable. Quiéranse un poco y dejen de andar en la calle, conviviendo con Juan de los Palotes todo porque quieran que los vean ¡NO! ENTIENDA QUE NOOOO. Si enferman van a quedarse completamente solos, sin que nadie de su familia pueda verlo. Bueno, siempre y cuando tengan el billullo para pagar hospital privado, sino, entonces se van a ir al IMSS o al ISSSTE, cuyos hospitales están SUTURADOS o al menos hicieron más grande el área Covid-19, pero solo admiten a los que sean candidatos, ergo, deben pasar por todo un vía crucis para ser ingresados, a fin de que Gatell pueda dar sus cifras alegres todas las noches.

NO LE HAGAN AL ENSARAPADO, NO LE HAGAN CASO A AMLO Y A GATELL

Así que déjense de temeridades y quédense en sus casas quietecitos si no quiere ser un número más de “neumonía atípica” para efectos de las estadísticas Gatell-dixit. Yo nunca oí esa enfermedad hasta ahora, antes del Covid-19 se tenía neumonía y ya, ahora es que salieron con la “atípica”. Esta como el chiste viejo de “a la niña le diagnosticaron soplo en los ovarios”, cuenta que le dijo la mamá al papá, esté, llama al médico para ver qué le explique, y al exponerle al galeno éste le dice: “Dígale a su esposa que no se haga pendeja, le dije muy claro que el problema con su hija es que se la habían tirado varios”. Así aquí, nada más que si se vale decir el diagnóstico de la mamá, con tal de cumplir con los requisitos Gatell.

HABÍA DOS SOPAS Y LA DE FIDEO YA SE ACABO… ASI QUE YA SABEN ¡QUÉDENSE EN CASA!

Incuestionablemente vivimos en otro tiempo porque al señor Presidente y a López-Gatell se les ocurrió hacerle al chistosa allá por marzo con la pandemia y aquí tenemos los resultados, hoy la gente sigue sin hacer caso porque no se les dijo desde al principio como debían hacerle, lo tiraron a chunga y el primero por HONRADO Y NO CORRUPTO estaba inmune (esto último dicho por el segundo), en síntesis, regando el tepache a toda hora y siempre. QUÉDENSE EN CASA QUE EL COVID-19 está peor que nunca. NO HAN APLANADO CURVA ALGUNA, ESTÁ BIEN ENHIESTA Y VERTICAL (no es albur, es la verdad en hablando de la curvatura del Covid-19, NO HAN APLANADO NADA).

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: losbuenosdias@gmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.