En la opinión de Buenos Días...

¿VAMOS A VER SI COMO RONCAS DUERMES?

Todo se le está trocando en polvo vil a las puntadas, jaladas, ocurrencias, palabrería hueca, relajos, etc., de AMLO con respecto al país. De lo cual no me da gusto y menos risa, porque los que estamos pagando las consecuencias de sus dislates somos el 99 % de la ciudadanía de este país. Anteayer por la noche, López-Gatell dijo la culpa de que no se haya terminado la pandemia de acuerdo a sus pronósticos (había dicho el 25 de junio), se debe a los mexicano, se esforzó en mostrar que él había tenido un buen desempeño en relación al Covid-19, pero que la culpa era de nosotros por haber seguido sus directrices.

En primer lugar, hay que recordarle al “olvidadizo” este que no fui ni yo, ni ustedes los que dijimos que no había que usar tapabocas, ni tampoco acomodarnos la “medalla” de decir que a AMLO no le daba coronavirus porque él estaba protegido por ser honesto y no permite la corrupción. A continuación AMLO se aventó la sandez del “detente”, que hasta su rezada se echó, diciendo: “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. Que mereció le dieran las primeras planas muchos medios internacionales, no porque tuviera la razón, sino porque fuimos el hazmerreír de todos y sigue la mata dando. Incluso, los españoles han hecho chistes a costillas de nosotros los mexicanos, por tener en presidente que tenemos.

ESCUCHABAN ARROBADOS LAS PALABRAS SABIAS QUE SALÍAN DEL CERCO DE SUS DIENTES

Yo lo estaba oyendo y no daba crédito a tales palabras en boca de Presidente, y ninguno de los colaboradores que lo acompañaba fue capaz de decir “esta boca es mía”, se miraban imperturbables ante la palabra divina del mesías. Ahora, dos meses después tenemos la respuesta a la sarta de tonterías, el nivel de contagios se mantiene al alza y la pretendida curva doblada es una línea recta ascendente incontrolable.

¿Y LOS ABRAZOS NO BALAZOS?

Lo último, fue que le falló su política de “Abrazos no balazos”, resulta que ayer en la madrugada en la colonia de la Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, se armó tremenda balacera en un atentado a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, matando 2 policías y una mujer que tuvo la mala suerte de estar cerca de ahí, logrando herirlo. Ahora sí, se fueron en contra de los maleantes, no les llamaron a sus mamás, ni mucho menos a sus abuelitas para que los regañaran y les leyeran la cartilla ¡Noooo! Resulta que van 14 detenidos, más los que se acumulen.

¡LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DELICUENTES!

Esperemos que en las pesquisas e interrogatorios pongan a trabajar a la Presidenta de la CNDH, Maestra Rosario Piedra Ibarra (la hija de doña Rosario Robles de Piedra), en su calidad de la titularidad de dicha oficina en favor de los criminales, porque los criminales tienen derechos humanos y no se les deben coartar. Recordemos las palabras del primer mandatario en recomendaciones hechas en la entrega de las instalaciones de la Guardia Nacional en el nuevo cuartel en Tepatitlán, Jalisco, el 15 de febrero de este año: “Tenemos que ser respetuosos de los derecho humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa…”.

¡Todo un éxito su política de “abrazos no balazos”! ¡Qué contento de debe sentir!.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: losbuenosdias@gmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.