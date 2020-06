En la opinión de Buenos Días...

¿ESTAREMOS APRENDIENDO LA LECCIÓN?

Vi un video hecho por un par de francesas que dicen se hizo viral en Francia. Se trata de una explicación que da una de ellas diciendo que siempre había pertenecido a la clase privilegiada y todo lo malo le pasaba a los de abajo, no a ellos. Y se va la mujer explicando su vida de privilegios. Pero dice que hoy la pandemia a tratado por igual a privilegiados y aplastados. El mundo ha cambiado para todos. La pregunta es ¿De verdad aprendimos la lección? ¿Realmente? Pues en el caso de Francia, cuando se abrió ¡Lo primero que hizo la gente es ir a las tienda de comprar artículos suntuosos!

Y dije los franceses porque da la casualidad que ellos hicieron el video en cuestión, que dicho sea de paso está muy bueno, mucho muy reflexivo. Pero, para el casa da lo mismo que hayan sido franceses, gringos, la oligarquía technoca (incluidos los MORENOS, que ya se sienten paridos por los dioses), pero todos, absolutamente todos, terminaron consumismos el primer día que se abrió la economía.

NOS CAMBIARON HASTA EL MODO DE ANDAR

Incuestionablemente de que la vida ya cambió, para bien visto desde el punto de vista de la naturaleza y malo para los seres humanos, cuya minoría tiende al gran consumo y en escala descendente es la idea que nos han vendido que eso es la vida. Pero, se va imponiendo la primera. Tan es así que tememos ir de viaje a sitios donde ya se ha abierto al turismo ¿Por qué? Porque el avión es el primer punto de contagio y no se diga los camiones, entonces hemos decidido salir a donde no haya muchedumbres.

SI JUDÍOS Y ÁRABES SE ABRAZAN, NOS SALVAMOS, SI NO…..

Pero, digamos que la cosa va por ahí, pero el verdadero signo de que la cosa cambio para bien, el día en que árabes y judíos se vean absolutamente como hermanos ¡Es exactamente cuándo podremos levantar los brazos al cielo y decir ahora si vamos bien! Se acabarían las guerras convencionales para estar gastado armamento y sostener las grandes fábricas armamentistas en lo que se arman la III Guerra Mundial ¡Pudiendo entonces comenzar a ver lo importante que es el prójimo! ¡Y mirar por él!

Mientras no suceda eso, invariablemente estamos impelidos a intentar volver a lo que éramos: consumistas compulsivos de todo tipo de productos ¡En lo que nos damos en la torre!

Si se fijan ustedes en la evolución de la Historia Universal todo ronda alrededor de los judíos y los árabes, claro, Asia ha sido otro caso, pero finalmente cayó en la órbita de ambos pueblos.

AMBOS PUEBLOS TIENEN MÁS HISTORIA ESCRITA QUE LA PIRÁMIDES DE EGIPTO

Me explico, los judíos aparecen hasta en los jeroglíficos de La Gran Pirámide, de ahí sale Moisés, liberando al pueblo de Israel y empieza a escribir el Pentateuco (los primeros 5 libros de la Biblia) y guía a los judíos a La Tierra Prometida (el no entró, Jahvé lo castigó). El pleito a muerto entre árabes y hebreos en ancestral, viene desde Abraham y todo por la progenitura.

A LOS HEBREOS NO LES FUE NADA BIEN, A LOS ÁRABES LES TOCÓ EL PETRÓLEO

A los hebreos no le fue bien, pero al final quedaron dueños de capital, mismo que está concentrado en los EUA y los árabes tuvieron en suerte ser poseedores de las más grandes reservas de petróleo. Y en tanto estos dos pueblos no se reconcilien no se podrá reconciliar el mundo, pues quedamos en la órbita de ambos pueblos. Los egipcios y su milenaria civilización ya no existen y árabes y judíos continúan. Alejando El Magno, los griegos de la antigüedad son historia, lo mismo los romanos, y los árabes y judíos persisten. El imperio británico también valió en la zona y ¡Judíos y árabes prevalecen con su ancestral odio y encono.

EMPEZARON A PIEDRA Y PALOS, TERMINARAN CON ATÓMICAS LLEVÁNDOSE AL MUNDO

Los judíos oficializaron su existencia territorial en 1948, apoyados por la ONU y llegaron a alborotar la gallera, pero con mucha fuerza después de casi 19 siglos de andar errantes por el mundo ¡Y sigue la pugna entre ambos pueblos! Amenazando al resto del mundo llevárselo entre los pies. Por eso es que digo, que mientras no realicen “el abrazo de Acatempan” no habrá paz y si guerra. Pudiendo terminar en un terrible conflicto cuyas consecuencias podrían ser más que dramáticas. Hace siglo empezaron el conflicto por caprichos de Yahvé, que le dio la primogenitura a Isaac, cuando la misma le correspondía a Ismael. Empezaron con piedras y palos, van a acabar con atómicas, arrastrando a toda la humanidad con ellos.

