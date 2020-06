En la opinión de Buenos Días...

¡ESTA DE APOCALIPSIS…! PERO FALTA…

“Dice López que el temblor fue provocado por los adversarios, para desestabilizar al país”.

Con el chiste anterior abrí boca. Ya nada más nos falta que nos pegue de lleno un huracán; así que no coman ansias, de seguro que nos pega. Miren, las lluvias comenzaron fuertes y se adelantaron un poco. Total, tenemos hasta noviembre para que esto suceda, no se desilusionen.

BROMAS APARTE

Pero bromas aparte, si sentí bastante fuerte el temblor… y además duró mucho tiempo. No cabe duda de que estamos como la “Martina”, de “suerte”, pues de los tres tiros que le pegó su marido solo uno era de muerte… ¡Este 2020 será inolvidable! Si a algún conocido se le ocurre el mero día de los abrazos, romper en llanto porque el año se acabó, mínimo le doy un botellazo ¡Que añito nos tocó! Debemos de ir en tropel por una limpia en Catemaco. Pero capaz que vamos y se seca el lago, mejor la dejamos hasta ahí.

¡LÁSTIMA QUE SE MURIÓ EL PADRE ARTURO!

¡Hablando en serio, estamos como para que nos operen y nos dejen la gasa adentro! Es que es una tras otra. Lo que sí, vamos tener que hacer una novena para sacarnos todas las malas vibras que traemos ¡Se me olvidaba, ya no está el Padre Arturo para que la celebre! Y no tengo confianza en ningún otro sacerdote, hay que ir pensado mejor en qué hacer ¡Pero algo tenemos que hacer! Quietos no nos vamos a quedar.

VAMOS DE MAL EN PEOR

En serio, es que salimos de una y nos metemos en una peor. En el 2000 todos querían a Fox pues según esto se iban a acabar todas las plagas que nos caían con los del PRI ¡Entre ellas la corrupción!, y ¡Cuas, la solo Martita era peor que el PRI! Luego Fox después de que la cajeteo toda, llegó a sentirse el PRI y dejó a su sucesor: Calderón, que era el hijo desobediente.

Hizo una declaratoria de Guerra contra el narco, que aún nos está yendo como en feria. Se sabe ahora (desde los EUA, de aquí nunca se hubiese sabido nada, con todo y el anti corruptible de AMLO), que de Genaro García Luna supo Calderón desde el principio ¡Y lo sostuvo como Secretario de Seguridad!, y ¡Dios mío! Se forró de dinero todo lo que quiso ¡No tuvieron llenadera! Falta el desenlace; mientras tanto Juan Pueblo sigue tan jodido y fregado como siempre.

Luego que como los del PRI sí sabían gobernar, pero se les había ido la mano en el cajón, se votó por ellos, pues ya habían aprendido la lección de que “vivir fuera del presupuesto es vivir el error” (frase del Tuxpeño, el Tlacuache Garizureta) ¡Y votamos por Enrique Peña Nieto! ¡Nombre, fue la versión revisada y aumentada del PRI de siempre! Muy ignorante, pero bueno para meter mano al cajón, mejor dicho ¡Se llevó el cajón!

¿PARA ESO PELEO TANTO LLEGAR A LA PRESIDENCIA?

Finalmente se le hizo a AMLO y ¡Dios mío y Jesús mío! No damos pie con bola ¡Ha hecho de la investidura presidencial toda una parodia! Los mexicanos queremos UN PRESIDENTE, no un histriónico. Empezó por burlarse públicamente del Covid-19 ¡Y miren cómo está el país. Somos el hazmerreír del mundo ¡Habría que ver uno que otro noticiero español! Lo conocen como “el de las estampitas”.

“Dios mío, mándame pena, mándame dolor, mándame males añejos, pero votar por pendejos no me lo permitas Señor”.

