En la opinión de Buenos Días...

¿USTED HA MEDITADO?

No me acuerdo si en vida del Doctor Córdova les llegue a platicar sobre la meditación y sus técnicas. Él siempre intentó enseñarme pero nunca pude en virtud de que jamás puse interés alguno, aclaro que eso no me impidió aprenderme las técnicas correspondientes para llegar a la fase meditativa.

SIMPLE, PASOS SIMPLES Y SENCILLOS

Muchos creen se trata casi de un curso de iniciación, o qué debe uno de aprender a adoptar el cuerpo en pose de flor de loto para llegar a comenzar la fase de aprendizaje de la meditación ¡Nada de eso! Todo es mucho más simple de lo que ustedes piensan. La fase más difícil, me decía mi querido y entrañable amigo, era la talacha que uno debe de imprimirle a la fase cuando uno empieza, pues dedicándole todos los días de 5 a 15 minutos diarios durante 15 días o un mes, en este lapso puede uno empezar a ver los resultados. O sea, como todo, se requiere paciencia y perseverancia ¡Yo no tuve ninguna de las dos! Por eso estoy todavía en veremos. Pero con estos días de Covid-19 que nos han tocado vivir y no tenemos para cuando, creo me voy a dar a la tarea de arrancar una vez más.

Pero, si es que hace mucho tiempo les escribí la técnicas (no me acuerdo), no va a hacer mal recordárselas para que se animen a comenzar la gratificante (me contaba el Dr. Córdova) tarea de la meditación.

AHÍ LES VOY

Se pueden sentar en un cojín bastante mullido colocado en el suelo, cruzando la piernas, descansando las manos entre las rodillas, manteniendo la espalda erecta, metiendo la barbilla (la barba) un poco y cerrando los ojos. Si no pueden, siéntense en el asiento que mejor les acomode y descansen entrelazadas las manos. Incluso hasta acostados pueden realizar el ejercicio este.

BUENO, ESTÁN LISTOS

Comiencen ahora por cerrar los ojos y mentalmente enfoquen su atención en sus fosas nasales, respirando acompasadamente. Traten de imaginar ver el aire entrando y saliendo de sus fosas nasales. Incuestionablemente su pensamiento de momento se irá hacia lo que les está preocupando en ese momento o hacia alguna persona querida o repelente, dense cuenta de que su atención se ha ido a otro lugar y regresen la concentración del pensamiento hacia sus fosas nasales una vez más, y así hasta que se termine la sesión de 5 a 15 minutos. Esto es lo que el Dr. Córdova llamaba la talacha.

TODO CUESTA TRABAJO AL PRINCIPIO

Decía el Dr. Córdova que como todo principio, al inicio es difícil, pero si persevera uno ve cómo puede uno dominar la mente y lograr finalmente mantenerla en las fosas nasales. Insisto, yo no he podido por no ser constante, pero, decía el Dr. Córdova que una vez dominada la mente empieza a uno a experimentar toda una serie de cosas por demás positivas. Yo creo que algo ha de tener de cierto, porque esta es una técnica desarrollada por Siddartha Gautama, hace 500 años antes de la era cristiana y sigue practicándose actualmente y con creciente presencia… es digna de considerarse.

ÉNTRENLE, QUE ESTA BAJITO

Entre los muchos beneficios que trae (Dr. Córdova dixit), es quietud y paz al espíritu ¡Que es algo que todos necesitamos a kilos en estos tiempos! Pues he aquí mi grano de arena en contribuir a su paz espiritual.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: losbuenosdias@gmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.