En la opinión de Buenos Días...

¿YA VIERON LA PROPAGANDA DE JOE BIDEN?

El ex vicepresidente de los EUA, Joe Biden, saco un video en donde se hace propaganda para la Presidencia de los EUA, donde empieza por una imagen de Trump caminando decrépito, acompañado de un militar. Van caminando por una rampa prolongada y en donde el militar va cuidando el paso de un Trump un viejito mirando por donde pisa. En eso se ve a Barak Obama y a Biden ir corriendo por la columnata de la Casa Blanca, ligerito los dos, bien derechitos y sin faltarles el aire, se detienen ante una puerta que se ve es la oficina “Oval” y va hacia donde están dos vasos con agua; los cuales beben en condiciones normales, riendo ambos. En eso se ve la toma de Trump, encaminándose a paso lento hacia un podio, llegar antes de hablar toma agua, denotando tal cansancio que tiene que agarra el vaso con dos manos.

LO MUESTRAN EN AVANZADO ESTADO DE DECREPITUD

Indudablemente los demócratas han comenzado su propaganda rumbo a la Casa Blanca vendiendo a un Joe Biden nada decrepito, resaltando la senectud de Trump.

SE VAN CON TODO EN CONTRA

No cabe duda, como dice el dicho: “En política y religión se vale todo”. Y en este caso se van a ir con todo exhibiendo el lado “Rolls Royce” de Trump: lo bien acabado que se encuentra. Se van a dar con todo ¡Lo que no se van a decir!

Van a tratar de hacer talco la imagen de rudo que se creó Trump a lo largo de la campaña presidencial y ya en la presidencia. Tienen los demócratas tela de donde cortar.

ESPEREMOS SEPAN ESTARSE EN SU LUGAR

Esperemos el actual gobierno mexicano se le vaya ocurrir meterse entre las patas de los caballos, como lo hizo el gobierno anterior, que le dieron calidad de Jefe de Estado a un candidato presidencial invitándolo a venir a México, no obstante los mexicanos habíamos sido insultados por Trump durante toda su campaña (aún no terminada). Nadie se creyó lo que dijo posteriormente Peña Nieto que también se le había corrido la cortesía a Hillary Clinton pero no acepto. Hasta a la embajadora norteamericana se la pasaron de humo. Nosotros los mexicanos apenas nos enteramos unas horas antes de su llegada.

¡QUE MAL NOS VIMOS!

Hicimos el ridículo ante el mundo entero. Nos abofetearon y modositos invitamos a casa al individuo que lo había hecho en una forma por demás grosera y ordinaria. Y de seguro lo va a volver hacer próximamente. No tuvo dignidad el gobierno. Muy bien podía haber esperado a que lo invirtieran presidente ¡No, teníamos que ir de arrastrados!

¡ENGARRÓTENSEME AHI!

Luego entonces: “Sable estate en tu vaina”, o sea: “no te me calientes garnacha que el aceite está todavía frío”. No vaya a resulta que en el actual desgobierno surja el “genio” y se les ocurra invitar al burro éste: “al cabo es Presidente”. No debemos de andar de metiches en los asuntos políticos ajenos. Guardar la compostura ante todo.

AHORA VA A VER LO ES AMAR A DIOS EN TIERRA DE INDIOS

Hoy va a ver Trump lo que se siente ser insultado y vilipendiado. Que dicho sea de paso, ayer la SCJN votó a favor de los “Dreamers”, dándole con ello tremenda pela a Trump.

