En la opinión de Buenos Días!

¡PAAAASU MECHA! ¡SOMOS LA COMIDILLA DEL MUNDO!

México, como si se tratara de algún campeonato mundial en donde juega por la final, ha quedado no como el hazmerreír, como corresponde a que “juega como nunca y pierde como siempre”, mostrando un ínfimo o casi nulo espíritu de lucha, sino peor todavía, hemos quedado como el país de los Picapiedra, de los pitecantropus erectus, del pueblo del eslabón perdido, de los hombres de Neanderthal, de los prófugos del Pleistoceno, de aquellos que en pleno siglo XXI andamos sin conocer a Dios y por eso nos arrodillamos en todos lados ¡No hombre! ahora si nos llevamos el Oscar a lo más negativo, obtuso y bizarro de todas las naciones del mundo.

EL MUNDO EN MEDIDAS DRÁSTICAS Y EN MÉXICO ¡NO PASA NADA!

Buena parte del mundo nos mira como auténticos ignorantes, unos bichos raros sin remedio alguno de ponernos a la par con el mundo, pues en plena crisis de una pandemia y prácticamente Europa ya cerró sus fronteras a entradas y salidas, lo mismo que Canadá, los EUA ¡Ecuador, Guatemala, Perú! El mundo se refocila y sorprende de ver que México sigue recibiendo a todos aquellos que no le permiten entrar a los recién territorios citados y muestran incluso las giras de AMLO por territorio nacional, así como la forma en cómo besa lo mismo a infantes que a ancianos y se toma “selfies” con un sinfín de personas y a todos sin discriminar a nadie abraza y estrecha manos. El mismo AMLO ha dicho en “La Mañanera” que: “Hay que abrazarse, no pasa nada”¡¡¡¿¿¿???!!! ¿O sea, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no se deben dar besos ni abrazos y mantener una distancia prudente de las otras personas para evitar la propagación del Covid.19 no opera para los mexicanos? ¿Somos los hijos de Superman y ni la kriptonita puede con nosotros? ¡Háganme el refavroncabor!

¡ESTA ES PALABRA DE DIOS!

Cuando medio mundo entero está sumido en una terrible crisis por la pandemia del coronavirus y la otra mitad tomando las medidas profilácticas para evitar el trancazo sea peor ¡En México el presidente anuncia que a los mexicanos la pandemia no nos hace nada! Y para acabarla de requetejoder, el pasado 16 de marzo, en la mañanera el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado de atender el tema de coronavirus en México, dijo: “Afortunadamente (AMLO) goza de buena salud. Aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo. Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque él, en lo individual, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune”. El funcionario aseguró que el mandatario goza de buena salud no es un caso de “especial riesgo”, pues “la fuerza del presidente es moral”. O sea, solo faltó que alguien estuviera quemando copal en el templete y el subsecretario de Salud dijera: “Esta es palabra de Dios”, el Peje comenzara a levitar y los representantes de los medios cayeran de hinojos diciendo alabanzas y coreando: “Hosanna en las alturas ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”. Creo ni a Idi Amín Dada le hubiera salido mejor una homilía.

¡POBRE JUÁREZ, EN LAS QUE LO METEN!

¿De casualidad nadie sabe si en ese momento tembló en Palacio Nacional, por aquello de que Juárez vivió y murió ahí?

AHÍ LES ADELANTO ALGO DEL PROXIMO DOMINGO

Este virus de seguro lo inventó una mujer, pues finalmente logró que se acabara el futbol, se cerraran los bares y los hombres se quedaran en la casa.

