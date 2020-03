En la opinión de Buenos Días!

CREO QUE LA COSA AHORA SI VA EN SERIO

De tanto andarle buscando “al fin del mundo”, por lo que ahora está sucediendo en el mundo al parecer la cosa si va en serio con lo del asunto de una pandemia. Y digo como va en el mundo, porque es un hecho comprobable que Italia se ha cerrado, ni deja salir y mucho menos deja entrar a nadie. Roma luce desolada, en Venecia por consecuente, que hasta parece las palomas salieron de huida de la plaza de San Marcos. La empresa Disney cerró sus parques en California, Florida y París. Trump impidió desde ayer y por 30 días, el arribo a EUA de aviones procedentes de Europa. Guatemala igual. El Papa da misa vía televisión para evitar multitudes (seguramente no quiere correr riesgo alguno y menos que acaba de salir de un gripón marca ACME.

¡VIVA LA MEXICANA ALEGRÍA!

¡Solo aquí en México no pasa nada! ¡Vengan los que quieran, al cabo somos inmunes a todo! Con VapoRub, tequila y limón echamos fuera al virus que ya trae loco al mundo entero.

LITERALMENTE CERRADOS LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO

Incuestionablemente que por los signos señalados la cuestión si debe de estar fea y en serio, porque al menos en Europa, países como Italia, España, Grecia y Francia, obtienen ingresos realmente considerables por el rubro de turismo ¡Son tumultos los que existen durante las vacaciones de verano en todos estos países, principalmente Italia. Que al quedar sin turismo, como ahora luce Roma, el Vaticano y Venecia, sin duda alguna que la economía se les va a colapsar por la drástica caída del ingreso de dinero vía turismo. Y que conste, los comerciantes no son tontos. Pues de tratarse de algún situación de “fake news”, ni de chiste le entrarían al jueguito, pues nada ganarían y ciertamente ¡Perderían hasta el modo de andar! Pues nadie les resarciría de tan millonarias pérdidas.

¡EN MÉXICO NO PASA NADA!

Debemos echarle unas buenas rezadas a la virgencita de Guadalupe para que no nos desampare ni de noche ni de día, amén de a toda la corte celestial. Porque a cómo está el Sector Salud Nacional ¡En serio que necesitaremos ayuda celestial de a de veras! ¡Si en Italia, que se puede decir es un país del Primer Mundo, ya están los hospitales colapsados por la falta de respiradores mecánicos y hay enfermos en el suelo y en los pasillos, como si fueran hospitales de guerra!

Entonces, aquí en Mexicalpan de las Tunas, que desde hace muchas lunas atrás los hospitales públicos están más allá de la saturación ¡Cuando llegue o se manifieste el coronavirus, Dios nos ampare! Esto va a estar como película de Alfred Hitchcock o de cuento de “El Monje Loco” ¡En serio!

A ESTAS ALTURAS NO HAY INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE QUÉ HACER

Empezando por las estadísticas, pues en el vecino país del norte ya hay 1,663 casos detectados, aquí en México apenas van ¡16! Y conste que ni de relajo le llegamos al nivel de calidad y organización al sistema nacional de salud allende el Bravo. O sea ¡Semos bien chingones! Y salvo todo el recetario que anda rodando por las redes sociales, hasta se asegura que con una cucharada de bicarbonato disuelta en agua y tomada en ayunas, el coronavirus nos hace los mandados, oficialmente aquí no hay instrucción de nada. Los tres niveles de gobierno no dicen nada de manera oficial y no hay información sobre qué hacer respecto a esta calamidad que en quince días a lo mucho nos reventará en la cara. Sobre todo entre la gente en calidad de pobreza que son ¡Más del 50% de la población del país, que viven en condiciones precarias y por tanto en situaciones higiénicas casi nulas!

¡PERO QUE SALGA ALGUIEN A INFORMAR!

El mundo cayéndose a pedazos y no hay información sobre qué hacer en caso de ser afectado. Como les digo, salvo en redes sociales, donde cada quien sube un remedio como si de una dieta para adelgazar se tratara.

De perdido deberían de poner al hombre orquesta, Marcelo Ebrard, a decir lo que debe hacerse. En este rubro también les está fallando y feo a los dirigentes de municipios, Estados y federación.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.