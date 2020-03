En la opinión de Buenos Días!

SEGURAMENTE ROSITA NO PODRÁ IR A LA MARCHA

Mi amiga Rosita es la señora oriunda de Zongolican que desde muy joven se vino a vivir en la ciudad de Veracruz, era la que vendía la verdura de casa en casa en el barrio. Y mi casa estaba incluida en su periplo de “marketing”. Cuando la veía siempre la saludaba y le gastaba alguna broma inocua y ambos reíamos ¡Y siempre le compraba algo de su gran canasta! La cual cargaba a la espalda, agarrándola con su reboso el cual a su vez colocaba alrededor de su frente. Recuerdo en una ocasión le sugerí se casara, que se consiguiera una pareja con “lana” para que la mantuviera, ipso facto me respondió con gesto osco: “Para que quiero casar, luego hombre llega a casa borracho, pega y quiere comida, pero no da dinero. Mejor vendo verdura y vivo solita”. Hablo en pasado porque ella no puede salir más a vender, pues la edad que a nadie perdona, la tiene ahora en una silla de ruedas. El otro día la fui a visitar a su morada que tiene en una cuartería como a dos cuadras de la mía, vive con ella una sobrina que es madre soltera y es quien la auxilia. No obstante me dice a aplicado para recibir ayuda en las tres instancias de gobierno, nadie le ha resuelto nada y vive de lo que buenamente le dan los vecinos y lo que lleva su sobrina. O sea, no llega ni aplica para becaria siquiera, no obstante trabajó toda su vida útil.

COMO SI NADA HUBIERA CAMBIADO PARA ELLAS DESDE LA CONQUISTA

Menciono a Rosita porque ella, creo es la mejor exponente de la violencia que se ha ejercido ¡Y ejerce sobre la mujer! Siendo las mujeres indígenas las peor tratadas, pues solo hay que ver en los cruceros la cantidad de ellas que con crío envuelto en el clásico reboso andan pidiendo ayuda económica para sobrevivir. Pero, habría que ver además, con cuanto se queda la persona que las organiza y las distribuye en los cruceros para que pidan “ayuda”.

¡QUE SE OLVIDEN DE HERNÁN CORTÉS Y AGARREN A LOS RATEROS DEL PRESENTE!

Nada más habría que ver el patrimonio inconmensurable con el que cuentan innumerables “próceres” nacionales que “han dejado” la vida en los intrincados caminos de la política nacional ¡Y siguen chupando del erario nacional en una franca actitud de que la revolución les siga haciendo justicia! Como los que salieron del pasado sexenio y andan por el mundo gozando de “lo caido ¡Caido!”, sin que a un año dos meses y siete días de iniciado el actual gobierno, nada de esas “¡Justas retribuciones!”, hayan sido confiscadas y hayan pasado al “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, en tanto millones de mexicanas, como Rosita, languidecen sin saber siquiera de la existencia y “bondades” de este nuevo esperpento burocrático.

COMO SIEMPRE, DEBÍAN PONER LA PAUTA LAS MUJERES

Si, las mujeres, sobre todo las que poseen preparación deben aprovechar este momento de protesta para salir a la calle a exigir se les reconozcan sus derechos, sobre todo el que tienen a ser protegidas, incluso de parejas “borrachas” que le pegan y les exigen comida. O sea, la violencia sobre de ellas en todas las versiones. Eso sería una enorme ayuda no solo para ellas, sino para las de la clase social de Rosita, que están desprotegidas de todo a todo.

POR HARTAZGO DEL PUEBLO LLEGÓ AMLO AL PODER

El hartazgo del pueblo ante la ignominia de gobiernos permisivos con la delincuencia que tuvimos, se vio en la votación multitudinaria que tuvo AMLO en las votaciones de julio del 2018. Pero a un año tres meses y siete días de su administración, ya comienza a manifestarse un nuevo hartazgo de tanta palabrería, tanta ocurrencia y tanto dislate al no verse nada en los hechos de las promesas hechas. Puebla podría ser el ejemplo más relevante en el presente, donde miles de estudiantes han salido a protestar a la calle porque nadie del gobierno hace nada para protegerlos de la violencia. Habiendo sido una de las promesas de campaña el regresara la paz a los hogares mexicanos ¡Y cuán lejos estamos de ello! Al contrario, se han incrementado los delitos en general, destacando el feminicidio. El INEGI ya cuantifica se asesinan en el país a 10.5 mujeres. La sociedad mexicana debe ser igualitaria en los hechos, no solo en los discursos o dislates oficiales.

¡Tremendamente infortunado que las mujeres de la burocracia, encabezadas por la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, hayan hecho un acto de desagravio para AMLO y digan que el disgusto es en contra de la violencia y no del gobierno! ¿Y quién tiene la obligación de proteger al pueblo de la violencia? ¡El Estado! Principalmente el Jefe del Ejecutivo, que resulta ser AMLO. Incluso le ha dado preferencia de difusión a la “no rifa” del mítico avión, que a atacar el feminicidio. Pero eso sí ¡Múltiples leyes han sido promulgadas por el actual gobierno, todas con dedicatoria a esquilmar aún más a Juan Pueblo! Como la fachosa “Extinción de dominio”, dedicada a los mexicanos de a pie, pues ninguno de los grandes saqueadores del erario nacional han sido condenados a regresar nada de lo que se llevaron. Pero eso sí, al primer ciudadano de a pie en ser acusado de evasión de impuestos se los llevarán hasta de palomita al fresco bote y sus bienes confiscados porque con tal hecho se le equiparara al crimen organizado. En cambio, ya vimos el gran respeto a los grandes capos que hasta los regresa sanos y salvos a su casa, de donde “indebidamente” fueran sacados.

LOS MUJERUJOS

Sí, que protesten las mujeres para que exijan sus derechos y de paso nos defiendan a los hombres ¡Que no hemos sabido cuidar de ellas, valorarlas y mucho menos considerarlas en todo lo que valen, sino solamente someterlas a abusos a extremos!

