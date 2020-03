En la opinión de Buenos Días!

HASTA PARECÍA UN ESQUIROL

En la mañanera del miércoles anterior en Palacio Nacional, AMLO le dio la voz a un señor, quien dijo ser Marco Antonio Olvera, del periódico digital “Bajo Palabra”, tomó el micrófono y bastante nervioso pidió permiso para leer algo que traía escrito en su ordenador y se arrancó. Estaba AMLO acompañado por el titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera, una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), Santiago Nieto; el que hacía uso de la voz comenzó a explicar prácticamente la enorme importancia de la mujer en la economía nacional, por lo que, si la mujer dejara sin hacer las actividades laborales que lleva a cabo, paralizaría al país; y pidió al Presidente iniciara una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala, Denisse Dresser, Víctor Trujillo, Frida Guerrera y otros, quienes están muy interesados en impulsar el día sin mujeres el próximo 9 de marzo, agregando: “Le digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos… sería interesante que los mexicanos sepamos quienes los financian”. Obvio, por parte del sector oficial todo fue amor y paz.

Pero el señor del “Diario digital”, no tuvo mucho que espera, porque ahí estaba una de las señaladas, Frida Guerrera (quien así se hace llamar y su nombre de pila es Verónica Villalbazo) quien de inmediato lo puso le dijo su precio y lo que valía y le aclaró que ella no recibía percepción alguna por ser activista en materia de Derechos Humanos. Cabe explicar el representante del “Diario digital” no aportó prueba alguna, salvo su presentimiento.

COMO QUE ALGO NO ENCAJABA AHÍ

Esto dejó todo un tufo a querer desacredita el día nueve de marzo, que es lunes y se le pide a las mujeres estarse sin hacer nada como protesta a la escalada de feminicidios que hay en el país, entre otras muchas crisis en las que el gobierno federal no está haciendo nada por parar, según fuera la promesa de campaña de realizarlo con lo que respecta a la violencia y a la fecha no hay nada.

¡Y VAYA QUE SI ES GUERRERA!

Se ve la joven activista de Derechos Humanos, Frida Guerrera y el AMLO se conocen muy bien, pues ella fue muy precisa en sus planteamientos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y de lo que se ha dejado de hacer en favor de las personas agredidas y AMLO le recordó cuando había leído su decálogo. Muy precisa y bastante enfática la joven Guerrera (cabe decir le hizo honor a su seudónimo). [H1]

PROMETE ESTAR DE ANTOLOGÍA EL 8 Y 9 DE MARZO

Por todo lo anterior, creo firmemente la marcha del domingo 8 y el paro de mujeres, el lunes 9 en todo el país, promete estar de antología y de transcurrir estas acciones con la mesura que se están planeando y esperando no se aparezcan por ahí algunas “halconas”, esto será histórico para México y los mexicanos en su mayoría. Pues se le estaría mostrando a AMLO que si contó y cuenta con el apoyo del pueblo, pero está fallando ¡y de a feo en los hechos!, a todos los que votamos por él. Siendo muy importante el que atienda los problemas torales del país, como lo es el combate a la violencia y le baje el volumen a las acciones clientelares de ofrecer dinero a los ni-nis y además, ir en contra de los líderes sindicales corruptos, tal y como lo prometió también y a la fecha, todos ellos siguen gozando de sus millones mal habidos ¡Y uno hasta lo premió con una senaduría!

