En la opinión de Buenos Días!

“LAS BATALLAS CONTRAS LAS MUJERES SON LAS ÚNICAS QUE SE GANAN HUYENDO”

No obstante ya les he contado en otras ocasiones que la frase empleada en la presente “calumnia” la dijo en gran corso, Napoleón Bonaparte, firmemente creo, hoy, mejor que nunca hay que apelar a ella.

Y si no conjeturo mal, esta frase tuvo su origen en las muchas batallas que libró con su amada Josefina o, tal vez también las que tuvo con la autora de sus días, a la cual se le cocía aparte a la señora María Leticia Ramolino. Que no obstante haber estado invitada a la coronación de su hijo ¡No asistió! Y el cuadro que está en el Louvre, que recrea la coronación, aparece la señora, pero fue por cortesía del pintor, al que Napoleón le ordenó pintarla.

Napoleón, que fue todo un caso para un siquiatra, en función a su megalomanía es admirado por todo aquel que le guste la milicia, en función al gran estratega que fuera en el campo de batalla, habiendo sido el cañón su principal arma; también muchos de los buenos políticos del mundo lo admiran en función a los tremendos avances que hubo en el mundo occidental en todos los órdenes, sobre todo el función a las reformas de tipo social. Pues gracias al empeño del gran guerrero por escudriñar en el pasado de la humanidad (en sus campañas militares siempre llevó consigo a un nutrido grupo de científicos en todas las manifestaciones del conocimiento, para que a través de sus estudios y análisis se aportara conocimiento al ser humano. Por ejemplo en materia de Derecho, el llamado Código Napoleónico, promulgado el 21 de marzo de 1804, no solo sigue vigente en Francia como código Civil en su nación de origen, sino que sirvió de pauta e influencia para los códigos civiles del mundo occidental, pues en él están inherentes las leyes que nacieron tras la Revolución Francesa de 1789.

TRAÍA SIEMPRE A UN ESCRIBA ANOTANDO TODA FRASE CÉLEBRE

Una de las múltiples excentricidades de Napoleón, fue traer siempre tras él a un escriba con prácticamente un “cajón” colgando el cuello, donde el escribano tomaba nota de todo lo que el corso iba diciendo. De ahí que haya toda una gama de freses célebres de él.

ES CONSIDERADA UNA OBRA APÓCRIFA

Incluso por ahí hay una versión del “El Príncipe” de Maquiavelo, considerada apócrifa, supuestamente criticado por Napoleón, en donde según esto Bonaparte escribió notas al margen de las páginas, “corrigiendo” al autor florentino y los hechos finales de la gesta napoleónica, muestran que la razón le asistió siempre a Nicolás, no el crítico.

SE ME HACE QUE LA CULTURA NO ES EL FUERTE DE AMLO

Pero, a donde quiero ir con el título y la descripción sucinta de Napoleón, es que quien se ha metido en camisa de once varas por entrar en contienda con las mujeres, ha sido AMLO, pues ha sido una gran provocación que haya escogido el domingo 9 de marzo para dar inicio a la charada esa de la “no rifa” del avión presidencial, día en que las féminas convocaron a su “día sin las mujeres” en todo el territorio nacional. Sospecho AMLO no ha leído ni siquiera la biografía de Napoleón, como tampoco “El Príncipe”, ni siquiera el apócrifo aquí citado.

ES UNA GARRAFAL INTROMISIÓN Y ENORME FALTA DE RESPETO A LAS MUJERES

Ha sido un enorme desatino y en principio una falta de respeto para las mujeres les trate de usurpar su día de protesta. Que lejos de tener algún éxito, ha sido todo lo contrario, tal día se llevará a cabo con mayor ahínco por la manifiesta oposición de AMLO a tal movimiento. Lo cual da más apoyo al sector femenino del país en tal acción para mostrar los garrafales desatinos de la actual administración federal, entre los cuales está precisamente la “no rifa del avión” en cuestión (esta jalada de la “no rifa” del avión me recuerda el “no cumpleaños” del conejo en “Alicia en el país de las maravillas”, a donde uno de los asistentes es el “Sombrerero Loco”).

APELO AL VOTO QUE EMITÍ EN FAVOR DE AMLO, PARA CON MÁS GANAS DECIRLE QUE VA MAL

Debe ser un gran éxito esta fecha señalada por el sector femenil mexicano, para hacer entender a ya saben quién, que se ha excedido en dislates y que el país no va a dar para más jaladas y ocurrencias.

