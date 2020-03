En la opinión de Buenos Días!

¿SERÁ CORONAVIRUS? ¡NO, ES LA EDAD!

Hace como un mes me dio una gripa de antología, la cual parecía finalmente superaría, pero ¡NO!, pues traía algunos altibajos en esta cuestión, pero, como buen ateo mantuve la fe en que se iría finalmente. Y cuando finalmente PENSÉ se había marchado, en pasando el último “norte”, comencé con ardor en la garganta y cuatro días después, la muy maldita regresó y me hizo suyo y me refiero a la pinche gripa. La otra vez mi cuate Juan Romero, el “Súper médico” (así se autonombra él), me recetó a vuelo de pájaro, o sea ¡De volada! Pero como ahora sí me sentí más miserable que de lo acostumbrado de cuando me da gripa (casi siempre), lo amenacé con hacerle un escándalo en la sala de espera de su consultorio si no me atendía. Me recibió y al parecer fue efectiva la amenaza. Pero, al estar en la auscultación, revisando garganta, oídos, nariz y la oxigenación, me dijo el muy móndrigo: “Estas bien ¡Como nunca!, solamente lo que tienes es ¡Edad!”.

¡UYY, SÍ, ÉL SEGURAMENTE ANDA APENAS CON PROBLEMAS CLÁSICOS DE LA PUBERTAD!

Como de seguro él se cociera al primer hervor. Si mal no me equivoco me lleva casi un año de ventaja en esta cuestión del tiempo. Yo tengo 66 y creo él en este mes llega al 67. Así que nada de andar presumiendo de mucha juventud. El muy recanijo el otro día me estaba recomendando a un geriatra ¡Me las pagará!

LA VERDAD ¡YA ESTAMOS RUCOS! Y NO OBSTANTE, SEGUIMOS PAGANDO TENENCIA

Pero, sí, lo que nos pasa a todos los pasados de sesenta añejos, creemos que solamente los vecinos y compañeros de generación escolar envejecen, nosotros no. Cuando que el señor Cronos no respeta a nadie ni a nada. Por eso, yo no acudo a ninguna reunión de graduados en nada, pues en todo momento, en esas reuniones el más pelón se hace trenzas, el más chimuelo masca rieles, el más tullido es alambrista y el más torpe asistió a Harvard o mínimo a la Sorbona. Pero, creo eso lo hemos hecho casi todos, aunque de visita, porque en cuanto se comenzaran a pedir papeles de acreditación, uno o dos son los que podrían cumplir con tal requisito ¡Y hasta estoy exagerando! Pero regresando con el siempre buen amigo Juanitus Romero (no obstante es malo como la pared de enfrente –para los que lo conocemos-). Me ha recetado medicamento que ya estoy tomando, por lo que los mantendré debidamente informados de mi evolución física, por aquello del no te entumas. Y sepan ustedes quien es mi médico tratante.

USTEDES SABEN QUE ES BROMA Y MI BUEN AMIGO JUANITUS ES UN SÚPERMÉDICO

¡Naaaaa! El buen Juanito El Terrible, es muy buen médico, amén de poseer un gran sentido del humor, lo cual es fundamental para pasar más que bien por este asunto llamado vida. Tal y como ustedes saben, pues en su momento se los he contado, en varias ocasiones ya me atendido desde cuando él era el jefe de Otorrinolaringología en el IMSS (además Presidente ad perpetuam del muy conocido –y creo ya desparecido- selecto club de la Almorrana), o sea ¡Ya se jubiló hace algunos añejos!

LOS MANTENGO INFORMADOS

La cuestión es que acudí con mi cuate a ver qué puede hacer por mí para salvarme de este gripón, con cruza de coronavirus y ahora es cuestión de esperar a ver cómo me va, ahora que me encuentro en pleno ejercicio de la Tercera Edad.

