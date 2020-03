En la opinión de Buenos Días!

TODOS PROMETIERON DESPARECER TENENCIAS Y ¡NANAY!

Les transcribo un WhatsApp que me llegó hace unos días, pues me parce muy acertado, sobre todo en función a cómo está el asunto de crisis en todos los niveles en nuestro país, sobre todo en lo económico ¡Y se nos sigue dando atole con el dedo! Que conste no está dedicado solamente a MORENA y a AMLO, sino a toda esa fauna de partidos políticos en donde se chupa sangre a más no poder a la comunidad ¡Y la ciudadanía permanece en el lamento borinqueño en lugar de hacer algo! Motivo por el cual además vuelvo a reiterar mi solidario apoyo porque la protesta de las mujeres este próximo domingo tenga un éxito enorme y a dicha protesta se sumen muchos más sectores del país para que el cambio venga de la ciudadanía y no de los “pastores” que hemos padecido desde hace ya más de 100 años.

¡AHÍ LES VOY!

“En 2017 un japonés asombrado por la solidaridad del mexicano después de los hechos de septiembre, dijo: “Ustedes podría ser la mejor potencia del mundo, no entiendo nada”. Un mexicano le contestó: “Ni yo lo entiendo”.

El día de hoy llevaba de rayo a un compañero de la compañía donde trabajo; él es japonés y constantemente hablamos de las diferencias en la calidad de vida entre ambos países y uno de mis argumentos es que México es un país pobre y Japón que es un país rico. Pero el día de hoy me dejó pensando, me dice: “México no es un país de pobres, es un país de tontos”. Debo admitir que me sentí ofendido por el comentario, sin embargo lo dejé continuar, mira, continuó con su argumento: “¿De qué otra forma te explicas que tus políticos te roben 16 pesos por cada 100 pesos que consumas, incluyendo hasta los artículos de primera necesidad? Y tú, además de agradecerles, vuelves a votar por ellos, o bien, mira el anuncio que acabamos de pasar ¡Gran espectacular!, el noventa por ciento de negocios o empresas no se pueden dar el lujo de pagar por él ya que es uno de los más caros. Ya que los impuestos y leyes de tu país los tienen ahorcados financieramente, sin embargo tu diputado si lo puede pagar con el dinero que les cobra a esos mismos empresarios y negocios vía impuestos y además le alcanza hasta para salir en el Cinépolis antes de cada película. Ni franquicias como “McDonald’s” se dan esos lujos. Y ustedes pasan a diario por aquí ¿Lo ven? Y nadie dice nada ¿Es eso estúpido o no? Por ejemplo, en mi país nunca aceptaríamos tener que pagar por utilizar una carretera ya que pagamos para que se hiciera con nuestros impuestos. Ustedes pagan hasta dos o tres veces en el mismo tramo ¿Es una estupidez o no? Nosotros no aceptaríamos nunca tener que pagar cada año una cuota por tener un vehículo, por el cual ya pagamos al comprarlo; sin embargo, ustedes si pagan tenencia, ahora derecho vehicular o engomado ¿Es estúpido o no? Nuestra sociedad tampoco aceptaría tener que pagar cada año por una licencia de conducir que ya tramitamos una vez ¡Ustedes, sí! ¿Es eso estúpido o no? Nuestra sociedad nunca aceptaría tener una calle llena de baches ¿Y para que entonces se pagan tantos impuestos? ¿Eso es una estupidez o no? En tu ciudad hay más de 300 mil habitantes y menos de cien políticos, sin embargo, esos menos de cien deciden el futuro de los hijos de los 300 mil y les tienen puesto el pie en la yugular ¿Permitir eso es estúpido o no? Bueno, podría seguir, pero llegué a mi destino, disculpa si te ofendieron mis palabras no fue mi intención y tampoco requiero que me contestes, mi familia y yo estamos bien. Si encuentras una respuesta, compártela con tus paisanos, ya que son sus hijos quienes sufrirán las consecuencias de la estupidez de sus padres”.

¿A POCO NO ES CIERTO TODO LO ANTERIOR?

Y conste que no se crearon nuevos impuestos… solo cambiaron de nombre ¡Y los incrementaron! El predial subió casi al 100% y tenemos que la ciudad luce destrozada en todo sentido, con tremendos baches por doquier ¡Y sin señalización en las calles! ¿Y quién hace algo al respecto? ¡Nadie! ¡Tenemos puro “político” come de en balde!

Pero que tal, dice aquel que les conté que ya se terminó en México la corrupción ¡Sí Chucha! ¿Y tu nieve de que la quieres?

