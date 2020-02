En la opinión de Buenos Días!

¡AH, EL CARNAVAL!

A partir del jueves el mundo entra en la etapa del carnaval, costumbre esta ideada por el cristianismo cuando se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y, como no era posible de la noche a la mañana (y creo muy fehacientemente ¡Nunca!), cambiar la mentalidad del ser humano, tal y como lo idealizó el ya burocratizado cristianismo (¡Tan alejado de la filosofía de Jesús!), tal y como decimos aquí en México: “para taparle el ojo al macho” ¡Se inventó el carnaval! Precisamente porque no se podía terminar de la noche a la mañana con ese tren de vida que habían llevado los romanos y mucho menos los pueblos conquistados por “los hijos de la loba”, además, de que los llamados paganos veían hasta normal todo aquello que de pronto fuera visto como “malo”, pero, sin cuestión alguna se siguió y sigue practicando, pero, en lo oscurito, y cuando se llega a descubrir o todo se niega o se dice que no existió.

DE QUE LA PACHANGA SIGUE Y SEGUIRÁ ¡NI DUDA CABE!

Entonces, se acordó que en el lapso de siete días antes del Miércoles de ceniza, en el mundo cristiano se organizaría una fiesta llamada carnaval (que el origen de la palabra tiene como mil significados y explicaciones, pero, el más adecuado es el de “Fiesta de la carne”. Y por carne debemos entender todo lo relacionados con la sensualidad y sus excesos en calidad de desenfreno. Esto para que la gente quedara exhausta de toda practica carnal y entrara entonces en una etapa de casi de “santidad” por cuarenta días antes de la Semana Santa o Semana Mayor, agregando al lapso mencionado el periodo de siete días que comprende esta última. O sea, no debía existir ningún tipo de relación de carnalidad, incluido el no ingerir carnes rojas, salvo pescado.

¡FUE HASTA LA DÉCADA DE LOS SESENTAS DEL SIGLO XX QUE FUE OPCIONAL!

Tuvieron que pasar varios siglos para que esta “estricta” norma entre los cristianos cambiara, pues fue a partir del Vaticano II con Juan XXIII que en lo que respecta a los católicos se permitió ya comer carne y oficialmente dejaba de ser opcional el abstenerse de las relaciones sexuales. Pero ¡De que el carnaval prevaleció y prevalece, eso nada cambió!

SE VE: ¡EL DEGENERE ESTA PRESENTE!

De hecho, como se los he explicado, el degenere ha seguido, sobre todo entre los integrantes del sacerdocio católico. Únicamente que en lo oscurito. Creo no dejaron para nada que se les olvidaran aquellos “protocolos” seguidos en las bacanales romanas y en los demás pueblos conquistados por los romanos, como sería la muy culta Grecia.

Hoy, el mundo entero, sobre todo los de influencia cristiana y católica, se aprestan a entrar en esa festividad, que nunca perdió vigencia ¡Ni la perderá!

ME VOY DE PERMISO

Por lo pronto, les aviso me voy de pata de perro este periodo de fiestas carnestolendas en Veracruz ¡A partir del jueves 20 y hasta el jueves 27 del actual febrero nos estaremos leyendo de nuevo, Dios mediante!

