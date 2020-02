En la opinión de Buenos Días!

¿OTRA CORTINA DE HUMO?

Pues hasta no ver no creer. Con este asunto de la detención de ex de PEMEX, uno de los “capo di tutti capi” de Peña Nieto, no hay que adelantar nada y mucho menos creer lo inculparán de a de verdad, pues ahí está el asunto del ilustrísimo, distinguido y muy honorable ex gobernador de Coahuila, el maestro y gran político mexicano, Humberto Moreira, quien fuera detenido en España Madrid, a solicitud del gobierno de los EUA en enero del 2026 y librado ante el sobreseimiento del juez en la Madre Patria y con motivo de esto el periodista Sergio Aguayo le dedicara uno de sus escritos en donde le hace algunos señalamientos al prócer de la educación en nuestro país. Por lo que el distinguido mentor demandó por daño moral al escritor y ha sido condenado a pagar 10 millones de pesos y acaba de estar a punto de que le embargaran hasta las pantuflas, en función a que como en México ya se acabó la corrupción, sobre todo en los altos niveles de gobierno, pues la justicia a la mexicana ha dejado su impronta.

¡SI LES DIGO, PURA GENTE SACRIFICADOTA HA GOBERNADO AL PAÍS!

Por lo tanto, no vaya a ser el mismo destino que lleve el también muy presentable y destacado político mexicano, el señor Emilio Lozoya, quien por lo pronto, se maneja vivía como invitado en un complejo residencial en uno de los barrios más pobres en Mágala, España. Pues la casa más jodida anda en los 24 millones de dólares.

NO TE CALIENTES GARNACHA QUE EL ACEITE AUN ESTA FRIO

Luego entonces, no echen las campanas al vuelo, pues al rato por un mero tecnicismo legal dejan libre a este otro prócer y capaz que como se habría atacado a tan presentables ciudadanos, se quieran hacer de alguna lanita adicional para sus chuchulucos demandando por “Daño Moral” a aquel tunde teclas que se atreva a dar información alguna. Sobre todo de que sabemos muy bien cómo es de honesta y también harto capaz la justicia en nuestro país.

MUY BIEN ENCUADRE PARA LA JUSTICIA MEXICANA

Incuestionablemente que se hace obligatorio recordar aquella frase que se hiciera célebre del jurisconsulto, Cévola, que fuera maestro de Marco Tulio Cicerón, una de las glorias del Derecho en la Historia Universal. El mentor en cuestión, le preguntó en una ocasión al entonces joven estudiante, Cicerón, sobre su opinión respecto a la justicia, el discípulo dijo sus mejores conceptos respecto a la justicia. En respuesta, el maestro le respondió que había estado bien en sus definiciones, pero, que no olvidara que la justicia era una gran prostituta que estaba dispuesta a irse con quien sacara la cartera más rápido. De lo cual sin cuestionamiento alguno nuestro país es uno de los escenarios más perfectos para encuadrar la máxima de este ilustre romano en las postrimerías de la República.

POR AQUELLO DE “LÁSTIMA MARGARITO”.

Por lo tanto, no coman grandes ansias y veamos si no salen con algún argumento marca “rifa del avión”. Precisamente para darnos una vez más el avionazo a los millones de crédulos mexicanos de quinta.

