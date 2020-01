En la opinión de Buenos Días!

LO DIJO J. SICILIA, EN SU DISCURSO ANTIER EN EL ZÓCALO DE C. DE MÉXICO

“Tú nos pides más tiempo para buscar la seguridad, pero no hablas de verdad ni de justicia. Después de la masacre de la familia LeBarón, que volvió a poner ante la conciencia pública la dimensión del horror y la tragedia del país, ya solo hay tiempo para encararla con una política de Estado que, dada la tragedia del país, ya solo hay tiempo para encararla con una política de Estado que, dadas las redes de complicidad enquistadas en el Estado, se base en mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, una verdad que debe tejer, en función de esos mecanismos, al as instituciones creadas para enfrentarla; una verdad que debe pasar también por el respeto a las autonomías indígenas, a los migrantes y el fortalecimiento de los municipios”.

Concluyó su discurso en el zócalo expresando: “Ya es tiempo, presidente, de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira; tiempo de unir las fracturas ensangrentadas de la patria y de hacer con todo la verdad, la justicia y la paz que tanto necesitamos. Es tiempo de poner el vino nuevo en odres nuevas. Tú decides, presidente, hacia qué lado de la historia quieres caminar”.

¿EN QUE PAÍS VIVÍA AMLO?

AMLO respondió ayer lunes que respetaba a los integrantes de la Marcha por la Paz, pero no en los que no habían dicho nada en el pasado ¿¿¿¿???? Un integrante de la familia LeBarón, Adrián, que encabezaba la marcha (Javier Sicilia era el otro que dirigente), apenas en noviembre le acribillaron a una hija y a cuatro nietos. Y a Sicilia, que le mataron a su hijo en Morelos en marzo del 2011, no ha dejado de realizar marchas de protesta por la paz, tanto con Calderón, como con Peña Nieto y a ambos les dijo que no combatían la violencia en el país. a Calderón le dijo incluso que no servía su estrategia contra el narco, incluso, en abril del 2011 pidió se pactara con los criminales para que ya no hubiese más muertes en el país, pues en los EUA, por un lado reciben la droga y por el otro metían armas ilegalmente al país. En una de esas juntas, en que estaba presente Genaro García Luna ¡Hasta dijo en plena junta que debía de renunciar el Secretario de Seguridad Pública! Salvo que quiten el video de Internet, hoy lunes que estoy escribiendo este espacio, ahí aparece Sicilia, respetuoso, pero eso sí ¡Aguerrido! Ayer por la tarde Adrián LeBarón aclaró que en el pasado ya se había reunido dos veces con AMLO 2 y que prefería ya no hacerlo más. Por lo tanto ¿Quién miente?

¡CONSTE! YO NO SOY FIFÍ, APENAS LLEGO A “FIRULAIS”.

Según recuerdo, una de las muchas promesas de campaña de AMLO, fue la de acabar con la violencia que padecemos en el país ¡Y es la hora en que los mexicanos de quinta no vemos claro! Y como decía los de la Marcha por la Paz: “¡Vivimos con miedo!”. Incluso, hace como diez días Jorge Ramos, el periodista México-americano, cuestionó a AMLO en una mañanera sobre que podía decir de que el 2019 había sido el año más violento en México, a lo que el aludido, desde el atril dijo: “Eso calienta”. Y de ahí divagó y divagó, pero jamás respondió objetivamente al periodista a pesar de que éste le insistía en la pregunta; si mal no recuerdo el periodista le dijo que solo se concretaba a culpar a las pasadas administraciones.

EN INJUSTO CRESCENDO EL NÚMERO DE FIFÍS Y CONSERVADORES

Por lo tanto, la inseguridad seguirá y tal vez, ahora los afectados de una u otra forma por la violencia, así como Calderón incriminó o llamó a los muertos “daños colaterales”, Peña Nieto únicamente se hizo guaje, ahora tal vez se les llame “Fifís” o “conservadores” a quienes se atrevan a clamar justicia y apoyo para esclarecer la muerte o la desaparición de sus familiares. Por lo pronto, ahí está la ley de extinción de dominio ¡Toda una espada de Damocles!

¡“CHIDA” LA CUARTA TRANSFORMACIÓN!

O sea, ahí la llevamos entonces con otro sexenio que se perfila a ser “pior” que los anteriores, en el cual solo se ha legislado para incriminar y castigar al pueblo de México, para llegado el momento necesario ¡Aplicarles tales leyes injustas a las víctimas o a quienes se atrevan a criticar al poseedor de la verdad!

