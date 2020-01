En la opinión de Buenos Días!

¿CUÁL RESPETO A LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL?

El día de ayer arrancó en Cuernavaca, Morelos, la “Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón y llegará a la Ciudad de México a las 5 de la tarde del viernes; el sábado 24 habrá un acto cultural a las 12 horas, en la súper grosera “Estela de Luz” (es un monumento a la corrupción del sexenio de López Obrador), en el Paseo de la Reforma; el domingo saldría la marcha de la grosera “Estela de Luz” a Palacio Nacional, en donde serán recibidos por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Cuando fuera anunciada la marcha, AMLO dijo que no recibiría a nadie por respeto a la investidura Presidencial (de aquí el título), porque eso se iba a convertir en un “show”. Y si alguien ha menoscabado a la tal investidura, ha sido AMLO. Y como dijo Carmen Aristegui, AMLO está obligado a recibir a la caravana o a una comisión, para escucharlos, pues esta marcha representa el decir del 99 % de la población mexicana, que está dolida y temerosa de tanta violencia.

Absolutamente cierto, porque de mexicanos habían votado por AMLO para presidente, fue porque él prometió iba a terminar con la violencia en el país. Y a un año, un mes y 24 días del mandato del Peje, los mexicanos no vemos nada claro, ni con el restablecimiento de la seguridad pública ni con las demás promesas de campaña de AMLO.

AMLO HA DESTRUIDO LO POCO QUE QUEDABA DE INVESTIDURA PRESIDENCIAL

Todo está más claro que el agua, pues como les decía el otro día, a más de un año del gobierno de AMLO, no ha habido ningún resultado en lo que a Seguridad Pública respecta (ni respecto a las demás promesas), salvo: “Abrazos, no balazos”, el “Fuchi, guácala” y los exhortos a las progenitoras para que sus hijos se porten bien (si es que andan en malos pasos). En tanto, los grandes saqueadores de México andan tan campantes con lo robado, viajando por el extranjero visitando sus propiedades e incluso empresas establecidas hasta ultramar, todo adquirido con el saqueo impune al erario nacional. En cambio, la violencia lejos de decrecer ha aumentado en todo orden y vemos como las madres y familiares de los desaparecidos andan cual mendigas, solicitando justicia y nada más no ven claro. Esto último desde Calderón y siguen igual ¡Ni quien las pele! Ahí están las mamás y familiares de los desaparecidos en Veracruz, que han tendido que hacer “coperacha” para poder pagar las excavaciones e inhumaciones de los cientos de restos humanos que han encontrado ¡Y no hay lana tampoco para los exámenes de ADN!, pero ahí está el alcalde de Medellín, viajando a España, con séquito y todo el asunto para hermanar a Medellín extremeña con Medellín, Veracruz. En el “marco” de la celebración de la feria internacional de turismo (¡”Arriba el PAN!” y la “austeridad republicana”) ¡Pero no hay presupuesto ni para medicinas! ¿Pero qué tal para asuntos superfluos?

CON MUCHO MENOS, EN UN PAÍS CIVILIZADO HABRÍAN DEFENESTRADO A TODO EL GOBIERNO

En cualquier país civilizado, con mucho menos que la mortandad prevaleciente en México (40 mil asesinatos aprox en el actual sexenio) ¡Se habría defenestrado a cualquier gobierno! Lo peor del asunto es que no se atiende a las familias de los afectados y la impunidad está a todo lo que da. Pero eso sí, como lo señores gobernantes deben vivir ¡Y vivir bien! ¡Se está intentando de reestablecer la Santa Inquisición para quien ataque a los preclaros gobernantes y para el desgraciado ciudadano del que se sospeche no pagó bien sus impuestos! ¡Bote y perdida del patrimonio sin juicio de por medio! Para Juan Pueblo si hay fuerza inconmensurable, pero para los saqueadores y demás delincuentes ¡Abrazos, no balazos!

A JUAN PUEBLO LO TRATAN COMO CRIMINAL, A LOS FORAJIDOS: LA IMPUNIDAD

De ahí la marcha que iniciara ayer, pero, como se ha sentido agraviado AMLO, entonces no recibirá a los integrantes de la marcha. O sea, jodido Juan Pueblo, porque para él ¡La Inquisición! Y para quienes violenten la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡La impunidad!

ESE ES EL SENTIR DEL MÉXICO APALEADO, MASACRADO Y CON MIEDO

Debería AMLO escuchar a los marchistas, porque ellos representan a ese México que vive con miedo, porque las autoridades no han querido reaccionar, como siempre ha sido su deber. Incluso, porque los norteamericanos detuvieron a Genaro García Luna se supo toda la asquerosidad hecha por las administraciones de Calderón y Peña Nieto, no porque en suelo mexicano se haya hecho algo contra éste hampón.

SERÍA LA REBELIÓN DE LOS COLGADOS

Si llegaran a aprobar la “reforma del Código Penal Federal propuesto por MORENA”, no se podrán llevar a cabo ni marchas y mucho menos escribir lo que hoy pergeñé, porque todos estaríamos sujetos a ser encarcelados a criterio de los entonces señores de horca y cuchillo y sujetos además hasta a torturas. Y eso no es Derecho, eso es regresión. Pero, seguramente habiendo gente como Sicilia, el padre Solalinde y otros mexicanos valientes, lo que se logrará de no revertirse las tendencias actuales, es el justo rechazo airado del pueblo de México, a la ingente estulticia y vanalidades, tanto del PRI, el PAN, PRD y ahora de MORENA y los demás partidos morralla.

