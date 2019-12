En la opinión De Buena Fuente

DELEGADO

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de Programas Sociales en Veracruz, mostró días atrás que no todos los miembros de la 4T son necesariamente gente o políticos hoscos, con la irritación a flor de piel y alérgicos a la prensa.

El naolinqueño dejó ver el rostro afable, del diálogo y la conversación más allá del quehacer político o gubernamental, durante la convivencia que sostuvo con los comunicadores de la conurbación Veracruz-Boca del Río con motivo de las fiestas decembrinas.

En el desayuno con los periodistas, el que es considerado uno de los delegados más cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ciertamente defendió a ultranza el proyecto de la Cuarta Transformación como la oportunidad que tiene el país para, ahora sí, alcanzar un desarrollo igualitario y el destierro de la corrupción, pero también se dio tiempo para contar algunos detalles de su origen.

Descendiente de españoles que llegaron a Naolinco, su abuelo llegó a construir cierta fortuna, pero en la etapa de su madurez decidió ocuparla en acciones y obras en beneficio del pueblo, quitando una buena parte de esos recursos a la familia.

Durante un tiempo lamentó esa acción, porque “nos quitó a su descendencia la posibilidad de riqueza, sin embargo hoy valoro y me siento orgulloso de esa decisión de mi abuelo porque entendí que lo hizo por su pueblo”, confesó.

Quizá, comenta el delegado, esa enseñanza le haya llevado a la lucha social y a sumarse al ala progresista de la corriente política, concretamente hoy al proyecto de Amlo.

Admite que este primer año no se han alcanzado las expectativas económicas, pero confió en que el segundo año será el del despegue para el país con el aterrizaje de todos los beneficios económicos de los programas sociales que ya alcanza en este momento a más de 20 millones de mexicanos, especialmente gente que estuvo marginada y que hoy ve en su bolsillo mejora económica.

Para Huerta, los programas sociales van más allá del simple hecho de repartir dinero del gobierno, ya que considera van encaminados al rescate de la gente más pobre a través de la vertebración de la comunidad.

En tanto asegura que con la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá (T-mec) y varios programas de obras que planea el gobierno federal, se empezará a notar la confianza de los empresarios, de los inversionistas.

Se le expuso al funcionario que ojalá su voz sea de profeta, porque hasta ahora el signo de la desconfianza, especialmente en el sector de la iniciativa privada es creciente, y un año más de crecimiento nulo empezaría a paralizar sectores.

El delegado expresa la seguridad de que no será así, y que como gobierno no pueden desaprovechar la oportunidad que les dio la mayoría de la población en México.

Expone que ahora es más fácil llevar adelante al país, porque si en las tres anteriores transformaciones que fueron la Independencia, la Reforma y la Revolución, el país estuvo confrontado, en algunos momentos en guerra interna y con derramamiento de sangre, hoy es distinto porque el gobierno tiene el respaldo de la mayoría de la población, una mayoría -asegura-, que cree en el cambio y en la real cuarta transformación del país, pero un cambio pacífico, sin lucha armada.

El morenista dio la otra cara de los políticos emanados de la corriente que hoy gobierna el país y el estado, y permitió comprobar la sabia conseja popular que establece ¡Lo cortés…no quita lo valiente!.

ABSUELTO

Luego de un año tres meses en prisión, el dirigente de la Unión Nacional Lombardista en el estado, Juventivo Velasco Ramírez, obtuvo su libertad, absuelto de delito por el que se le había acusado.

Fue detenido el 14 de septiembre del 2018 señalado del supuesto delito de despojo de tierras, y se le dictó un año de prisión preventiva para investigarlo, sin embargo no se comprobó ningún delito por lo cual, aseguró, fue absuelto por la Fiscalía actual y liberado el lunes 16 de diciembre.

Ahora, lanza un exhorto a la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen múltiples expedientes que armó el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, con acusaciones falsas, y que como en su caso, mantienen a muchas personas presas sin haberse comprobado delitos en su contra.

Señala al exfiscal de haber violado sus derechos, pero extiende también responsabilidades hacia el exgobernador Miguel Angel Yunes Linares, de quien consideró estuvo atrás de su detención por cuestiones políticas.

Recordó que él, como dirigente de la Unión Nacional Lombardista en la entidad denunció de manera constante que el exgobernador había instruido desalojos en Las Caballerizas, el Predio 4, una colonia de Medellín, así como la venta por parte del municipio de Veracruz -administrado por su hijo-, de espacios del Parque La Ilusión en la colonia Heriberto Jara, cuando es un sitio dedicado al esparcimiento de las familias; todo lo cual, señaló, incomodó al exmandatario.

Juventino ha buscado asesoría legal profesional y, por lo que se aprecia, va otra argollita de donde jalar en el caso Winckler.

