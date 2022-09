El Zóhar Regresa al Pueblo 

Cuando salió Israel del exilio…conoció el mundo la sabiduría superior y preciosa que no conocieron antes.

Todo lo que necesita la gente, se dispersa en el mundo de forma natural, sin embargo, en todo lo relacionado con el Zóhar y la Cabalá, las cosas no son tan simples.

La revelación de los escritos de la Cabalá fue acompañada de extraños y raros cuentos. El Libro del Zóhar pasó varias penurias y hoy sólo parte de él está en nuestras manos. Parte de los escritos del Arí fueron sacados de la tumba después de tres generaciones. En la expansión de la sabiduría hay una combinación especial de lo revelado con lo oculto; difíciles dolores de parto.

Baal HaSulam invirtió grandes esfuerzos y mucho trabajo para publicar su interpretación del Zóhar, la interpretación “La Escalera”. Él se sentaba y escribía, a veces hasta 20 horas por día, hasta que era difícil quitarle la lapicera de entre sus dedos que ya estaban acalambrados cuando se dormía.

No tenía dinero para imprimir sus manuscritos, y tuvo que esperar. Cuando consiguió fuentes de financiación, arregló él mismo las letras de plomo en el rodillo de imprenta, aunque ya estaba enfermo y muy débil. Otro tomo fue impreso, y otro, hasta que se completó el trabajo de toda su vida. Y, ¿cómo reaccionó el público? La gente temía abrir el Zóhar, y prefirió mantener distancia de él.

Ya en el año 1933 comenzó Baal HaSulam a diseminar la Cabalá entre la gente con el fin de evitar el holocausto que se aproximaba. “Tiempo de obrar” fue el nombre del artículo que abre el primer panfleto que imprimió de los cincuenta que tenía planificado escribir, pero esto no

cayó en gracia en ciertos círculos ultra-ortodoxos. En pocas semanas, éstos provocaron el cese de la publicación de los panfletos con el fin de evitar la expansión de la sabiduría. En 1940 publicó Baal HaSulam el periódico “La Nación” (HaUmá), que invitaba a la unidad de la nación israelita que se estaba creando. Su deseo era fundar un periódico que se publicara cada dos semanas, pero también este periódico fue archivado enseguida después de haberse publicado la primera edición.

En los años cincuenta, Baal HaSulam describió el proceso de los asuntos con una gran tristeza, estaba mezclada con una esperanza para el futuro:

Ya expresé mis ideas principales en el año 1933. También hablé con los líderes de la generación, y mis palabras no fueron aceptadas entonces a pesar de que di gritos como una grulla y advertí entonces sobre la destrucción del mundo, y esto no dejó ninguna impresión. Pero ahora, después de la bomba atómica y de hidrógeno, considero que el mundo me creerá que el fin del mundo se acerca a pasos agigantados y que Israel serán los que se quemarán antes que el resto de las naciones como sucedió en la guerra anterior, por eso hoy es beneficioso despertar al mundo para que reciba su única medicina y viva y exista.

Baal HaSulam, “Escritos de la Última Generación”, Primera parte, Segundo segmento

La pregunta que surge de todo esto es: ¿por qué todo lo relacionado a la publicación de la sabiduría de la Cabalá sucede en una forma tan extraña, y despierta tantas resistencias? Al final de cuentas se trata de una sabiduría que habla sobre la sicología del hombre, su estructura, sobre los valores de la familia, sobre educación y cultura, sobre las regularidades de la naturaleza y los fundamentos de la creación. ¿Será que no necesitamos esta información?

De una forma o de otra, dentro de cada persona está arraigada una actitud especial, cierto rechazo interno del Libro del Zóhar y de la sabiduría de la Cabalá. Esto proviene completamente de nuestra naturaleza, y no es en absoluto casual.

Lo que hace que la sabiduría de la Cabalá sea tan especial y lo que la distingue de cualquier otra sabiduría es el asunto de la corrección. La Cabalá habla de que debemos corregirnos, cambiar nuestra actitud en relación a nosotros mismos y a los que nos rodean, y es sólo natural que nuestro ego no se alegre demasiado por esto.

Los sabios de la Cabalá lo sabían, seguramente, y por eso han ocultado la sabiduría durante miles de años, hasta que madure el tiempo y la gente realmente la necesite. Ellos mismos fueron los que

provocaron el rechazo del público de ella, y declararon severas limitaciones sobre su estudio: a partir de los 40 años de edad, sólo para hombres, únicamente los casados, aquellos que se hayan colmado de la Torá entera. Ellos mismos crearon rumores de que se puede uno enloquecer por culpa de la Cabalá, etc., etc.…

En las generaciones anteriores, el deseo de revelar el mundo espiritual no había aun despertado en la mayoría de las personas, y por ello la sabiduría de la Cabalá se mantuvo escondida. Pero si había alguien en el que despertaba tal deseo, la sabiduría se abría ante él. El Arí, Rabí Jaim Vital, el Baal Shem Tov, el sabio de Vilna, El Ramjal, Rabí Nachman de Breslev y otros, aprendieron y enseñaron mucho antes de cumplir los cuarenta. En nuestra generación, este deseo se despierta en millones de personas en el mundo, y por eso la sabiduría se abrió para el público en general.

Como hemos dicho, este proceso de revelación de la sabiduría y su ocultamiento, no es nuevo. De hecho, comenzó ya hace 5872 años. En aquellos días un humano reveló por primera vez el mundo espiritual. Antes que él, vivieron muchas generaciones, pero él fue el primero en el cual se desarrolló el deseo hacia lo que se encuentra más allá de los límites de este mundo. Este individuo se llamó Adán (Adam) que en hebreo proviene de “Adamé la Elión” (heb: me asemejaré al Superior), y este fue el primer cabalista – el primer hombre que se elevó en sus atributos y descubrió la Fuerza Superior.

El primer hombre, fue el primero que recibió suficientes conocimientos para comprender, lograr y utilizar de lleno, todo lo que veía y alcanzaba con su vista. Y esta comprensión se conoce como la sabiduría de la verdad.

Baal HaSulam, Artículo “La sabiduría de la Cabalá y su esencia”

Extractos selectos

Cuando uno se ocupa en esta sabiduría, mencionando los nombres de las Luces y de las vasijas relacionadas con su alma, ellas inmediatamente brillan sobre él en un cierto grado. Sin embargo, brillan para él sin vestir el interior de su alma, por falta de vasijas capaces de recibirlas. Pero, la iluminación que se recibe una y otra vez durante el estudio atrae para sí la gracia de lo Alto, impartiéndole abundante santidad y pureza, lo que le traen mucho más cerca para alcanzar perfección.

–Rav Yehudá Ashlag (Baal Hasulam), “Introducción al estudio de las Diez Sfirot,” Punto 155

Está claro para todos, que las sociedades que ha creado el hombre no cuentan con una guía correcta que nos garantice un desarrollo armónico, ya sea que lo veamos desde nuestra comunidad, ciudad, país o en mundo en general. Las señales nos indican que hay crisis en todos los ámbitos: educativos, comerciales, familiares, de valores, de gobiernos, etc.

Tenemos que saber que el mundo en que vivimos, es un sistema amplio y complejo y a la vez prodigioso.

Todas sus partes están conectadas y dependen unas de otras. Durante mucho tiempo esta complejidad, permaneció oculta de nosotros. Observábamos el mundo como un conjunto de elementos sin conexión alguna entre ellos y ciertamente no interdependientes como ahora se revela.

En los sistemas educativos vigentes, la percepción de la realidad como elementos separados, divididos en temas discretos, es aún el paradigma dominante. La nueva visión integral se relaciona con el mundo como un sistema interconectado. Esta percepción es la base para desarrollarnos en todos los sentidos de una manera Integral, y por lo tanto define un nuevo enfoque integrado de enseñanza. De esta forma exalta una percepción de la realidad no separada, sino integral, para alinear al individuo con la realidad integral que se revela en la época actual. Y para ejemplo, si un país, un esposo, un comercio etc. daña a otro, descubrirá finalmente, que también se hace daño así mismo, porque todos estamos conectados y dependemos unos de otros.

1.- Gmar Tikkún. El final de la corrección.

2.- Ajoraim Espaldas/parte posterior

3.- Aviut

Espesor/Grosor/Tosquedad

4.- BYA:

Acrónimo de Beria, Yetzira, Assiyá. La totalidad de la corrección depende de estos.

5.- Klipa:

Cáscaras, un lugar de deficiencia en Kdushá (Santidad).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ