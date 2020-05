El país que pasó del voto de castigo a ser castigado por su voto

Amira Ibrahim Ruano

Quiero recordarles de dónde venimos y analizar si todavía nos da risa; ¿recuerdan los debates presidenciales? olvídense de los otros candidatos, concentrémonos en el que la mayoría de los mexicanos escogió – haciendo chistes cuando se le hacían preguntas serias, acabar con la corrupción como idea central de todos planes, desde economía hasta seguridad. Todo acabaría cuando él llegara al poder y finalmente, como Él decía, predicaría con el ejemplo y con eso bastaría.

No basta, presidente, no basta. Ideas tan básicas para un país tan diverso, no basta. Es tu vacío de poder lo que genera agresiones a las enfermeras en la calles, porque la gente tiene “miedo” de ser contagiado por su propio servicio médico, ver imágenes de bolsas negras de basura siendo usadas por doctores y enfermeras como trajes de protección, el chiste de sacarse la cartera a medio debate presidencial para que no se la “robaran”, el show televisivo de poner apodos a sus contrincantes. Volvamos a ver los debates, y sí sabíamos lo que venía.

El país pasó del voto de castigo a ser castigados por su voto, si tan solo cumplieras la única promesa de campaña con la que todos estábamos de acuerdo, incluso los que no votamos por ti, “los pobres primero” estarías llenando los hospitales con equipos médicos, pero después de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción me queda claro que para ustedes era una oportunidad de oro, para crear sus licitaciones a modo.

Presidente, ya no puede ponerse a insultar a periodistas empezando por Denisse Dresser que públicamente ha dicho que votó por usted y ahora la llama “zopilote” sólo por preguntar lo que todos queremos saber y son los pronósticos reales de una pandemia de este tipo en México, usted entiende de campañas políticas, discursos en plazas públicas, abrazar a adultos mayores y a niños, sacarse la foto y sentir que ya cumplió ¿cuándo se dará cuenta que ya no está en campaña? Ya no son necesarias las mañaneras porque cada mañanera tiene tal impacto que puede tirar el valor económico del país en el extranjero de una semana a otra, su frase de “ la pandemia nos cae como anillo al dedo “ posiblemente lo persiga hasta el final de su gestión y sepa que fue tomado en el extranjero como un insulto directo a ciertos países .

El precio de sus obsesiones, por ejemplo: Pemex que está muerto, eso es una realidad y querer resucitarlo se traduce en pérdidas, las cuales ya no podemos costear. Los expertos en la pandemia aseguran que en un país como México, con esos índices de pobreza y desigualdad, se podrían llegar a necesitar 40 mil camas de terapia intensiva; hoy el presidente presumía a todo lujo que tenemos 7 mil camas – esto quiere decir que de cada 10 enfermos de “neumonía atípica“ o covid-19, que es exactamente lo mismo, de esas 10 personas que estén en estado grave, morirán 8 y sólo sobrevivirán dos.

Lo voy a volver a decir porque necesito que las vidas humanas otra vez nos importen: de cada 10 mexicanos infectados, morirán 8 por falta de camas de terapia intensiva, por falta de recursos, por falta de respiradores, ventiladores, medicinas, trajes, etc.

Mexicanos Contra la Corrupción lanza una investigación acerca de la cero transparencia de las licitaciones para la compra de equipos médicos, una licitación en especial que les invitó a buscar la investigación y a sentir que de nuevo el país donde vivimos nos importa y nos importa mucho, una licitación de ventiladores que son los que mantienen vivos a los están en la peor etapa del contagio, ventiladores que vendió el hijo del titular de la CFE con un sobreprecio del 85%, esto ya no es ni siquiera un caso de corrupción esto debería ser comparado con las quimioterapias “falsas” que otorgaba Javier Duarte en los hospitales de Veracruz.

Va a morir mucha gente, y no, esta vez no es la violencia que se vive en el país; esta vez es una enfermedad que tiene al mundo entero frenado, a las mentes más brillantes trabajando, a la Fundación de Bill y Melinda Gates dando millones y millones para que encuentren la vacuna al costo que sea. El modelo de vacuna debe ser probado en personas, y ya existen muchos héroes y heroínas dispuestos a hacerla de “cobayas” para poder dar una esperanza al mundo ante tantos y tan rápidos contagios.

Estás tan enfrascado en el personaje que creaste y te llevó a la presidencia que no puedes hablarnos sin bromas, sin chistes, sin estampitas de santitos, eso funciona en campañas no en informes presidenciales. ¿Sabe qué es lo que no me deja dormir señor presidente, a mí y a millones de mexicanos? Pensar que mucha gente pobre va a morir, gente que fue tu voto duro y contundente, gente que está ciega a escuchar noticias por qué decidiste que tú serías la noticia cada día y esque eso son las mañaneras, hablarle a tu base y venderles “tu realidad “, esa base electoral que son 60 millones de pobres de los cuales sólo 22 están en tus programas sociales, programas que sin recaudación no se sustentan, y cuando colapse el sistema de salud y la economía ¿de dónde vas a sacar dinero? Si te importaran los pobres de este país rescatas el barco completo no lo hundes para después ver si puedes construir uno nuevo .

Ya no nos puedes mentir; no te importan los pobres de este país, no te importa la opinión de ningún experto, ¿por qué cuando te miras al espejo en tu esquizofrenia política piensas que esta pandemia te cae como anillo al dedo?

Arrogancia, ego, soberbia, pero sobre todo una sed de poder que te dejó ciego, te dejó mudo y te dejó, nos dejó, atrapados en tus manos. Tú sabes que esto puede dejar más pobres que muertos y pasarás a la historia como el único presidente en el mundo que no apoyó económicamente a los más vulnerables en esta situación; pobreza alimentaria que te genera estar propenso al contagio, y esa información la tienes tú mejor que nadie, tú sólo viste una oportunidad de irte contra la clase media y contra el sector empresarial que no te apoyaba y eso hiciste con tu tiempo, ocuparte de “los que te estorban “ y no en los que a gritos te necesitan .

Yo entiendo académicamente hablando tu guerra contra la clase política, contra los empresarios, incluso tu guerra más despiadada que es contra la clase media. Pero no entiendo, ni entenderé jamás, cómo vas a dejar morir a la gente pobre de este país; serán ellos y el servicio médico de este país quienes paguen primero cada acto de corrupción o ineptitud; tan grave es el problema con los empresarios que el Banco Interamericano de Desarrollo que se cansó de intentar llegar a un acuerdo con el actual gobierno sin obtener más que negativas, decidió hacer una jugada histórica y saltarse al presidente y ellos mismos otorgar los créditos para salvar a las pequeñas y medianas empresas de este país, no se necesita estudiar economía para entender que si “revientan” a la clase media la pobreza se dispara a unos niveles que tenemos sexenios de no vivir.

Consulta Mitofsky reveló que más de la mitad del país ya desaprueba una gestión que claramente no está interesada en cumplir nada de lo que prometió; el 61% de los empresarios de este país desaprueban las decisiones actuales y si pensamos que esto sigue siendo por la división de voto tan contundente que tenía desde el principio, ahora vemos que no es así, el 58% de los estudiantes en México tampoco aprueban la gestión, y el 57% de los profesionistas tampoco aprueban la gestión y esto sumado al 54% de los jubilados del país, ya es una contundente mayoría que no está de acuerdo con dejar morir a la clase media por apoyar un proyecto que francamente ya ni comprendemos, si tu lucha era contra la corrupción estarías personalmente asegurándote de que el presupuesto se ocupase en salvar vidas, no en comprar ventiladores al hijo del director de la CFE con un sobre precio del 85%

Y si a esto le sumamos el pánico de los gobernadores por la obsesión de gastarse el presupuesto en promesas de campaña, tienes un pacto fiscal sostenido con pinzas, por eso quiere que el Senado y la Cámara de Diputados le aprueben “mayor autonomía sobre el presupuesto” por que es de lógica que los siguientes en irse son los gobernadores, y ya no sé si es por una tema de crisis económica, porque si lo pensamos dos veces, en un país paralizado y totalmente en desabasto, probablemente los gobernadores quieran salirse del pacto fiscal para por lo menos tener dinero para abastecer sus hospitales.

En términos reales, al presidente lo único que le importa es la aprobación “popular”, que por supuesto sigue teniendo, pero cayó a cifras históricas al perder 47.3% en unos meses y son exactamente las mismas encuestadoras que pronosticaron su llegada avasalladora a la presidencia.

Este país está enojado, este país está enfermo, pero sobre todo, a este país no le puedes seguir mintiendo.

