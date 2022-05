Bnei Baruch es una organización internacional sin fines de lucro, que se dedica al estudio y difusión de la Ciencia de la Cabalá.

Les damos la bienvenida a todas las personas sin importar edad, estilos de vida, creencia, religión, nacionalidad, hombre o mujer, es para todos. Realmente no se exige ningún nivel académico, solo que tengan el deseo en su corazón.

El autor del libro del Zóhar fue Rabí Shimon Bar-Yojay (Rashbí), era un Tana -un gran sabio- de los primeros siglos de nuestra era.

En el propio Zóhar, está escrito que El Libro del Zóhar, no será revelado hasta el final de los días, es decir, hasta los días del Mesías”.

Por lo tanto, no es una casualidad que se inicie esta lectura y juntos daremos estos primeros pasos.

Bnei Baruch Veracruz, comparte este gran libro del esplendor, El libro del Zohar. Diariamente se publicarán artículos continuos de este gran libro.

A partir de hoy, comenzamos este maravilloso camino de luz, que trae el Libro del Zohar a todo aquel que lo lee, escucha o lo estudia.

De lunes a sábado, se publicará de manera digital en www.eldictamen.mx los artículos continuos del libro del Zóhar y los domingos se publicará un resumen semanal, tanto de manera impresa, como de manera digital.

Los fragmentos llevarán el orden propio del libro del Zohar

Es importante dejar claro que no se trata de un libro común, el cual se analiza y se estudia con la razón. Al tratarse de un libro netamente espiritual, las reglas de lectura son diferentes a lo que conocemos y a lo que estamos acostumbrados.

Por esta razón se dan a conocer estas consideraciones, para poder estar en sintonía y poder beneficiarnos de esta fuente de luz.

Reglas de lectura del Zóhar

Durante la lectura:

El Zóhar es como una puerta a la verdadera realidad, que ahora está oculta para nuestros sentidos. Pero para lograr usar eficazmente la fuerza de revelación que se encuentra en su interior, debemos relacionarnos de forma correcta al estar dándole lectura.

Regla No.1: No busquen comprensión mental El Libro del Zóhar no es un estudio intelectual, no se requiere ningún conocimiento previo. Busquemos un cambio interno y entrenarnos para descubrir y sentir la realidad espiritual.

Regla No. 2: Interpreten correctamente las palabras El Libro del Zóhar contiene muchos términos y descripciones que no hablan de este mundo, sino únicamente sobre lo que ocurre en nuestro interior. Vean el texto como un puente que conduce hacia nuestros deseos y atributos más profundos.

También te puede interesar:

Regla No. 3: Busquen la Luz A diferencia de nuestro mundo, en el mundo espiritual sólo opera la intención de amar y dar. Se nos ha dado un medio especial y su función en unir los mundos opuestos. Debemos desear que la fuerza que está en Él, obre sobre nosotros, durante la lectura.

Regla No. 4: Todo depende del deseo Todo el sistema requerido para el avance ya fue preparado de antemano para nosotros. Lo único que debemos dar de nuestra parte, es nuestro deseo de crecer.

Regla No. 5: La unión es la llave El Libro del Zóhar fue escrito por un grupo de diez cabalistas, los cuales constituyeron un “Kli” (vasija) completa, un deseo unificado para revelar la Fuerza Superior de la realidad-El Creador. El Zóhar nació desde el amor, por eso su reaparición en nuestros tiempos, solo será posible a través del amor.

Comentarios o preguntas: Bnei Baruch Veracruz al whatsapp https://chat.whatsapp.com/H8Qsxh8sNeZ58plJv4ztQt

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ